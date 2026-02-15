فابريجاس يهاجم موراتا: من لا يتحمل الاستفزاز فليبحث عن رياضة أخرى

انتقد سيسك فابريجاس المدير الفني لفريق كومو لاعبه ألفارو موراتا عقب الخسارة أمام فيورنتينا، بسبب طرده في الدقائق الأخيرة.

وسجل نيكولو فاجيولي ومويس كين هدفي فيورنتينا، بينما جاء هدف كومو عبر هدف عكسي سجله فابيانو باريزي.

وتعرض موراتا للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين متتاليتين إثر احتكاكه مع رولاندو ماندراجورا ثم مارين بونجراسيتش.

وقال فابريجاس عقب المباراة لشبكة DAZN: "أشعر بالانزعاج لأنني لم أستطع مساعدة اللاعبين على فهم أهمية اللقاء".

وعن طرد موراتا قال: "الاستفزاز جزء من كرة القدم، ومن لا يستطيع التعايش معه فليبحث عن رياضة أخرى".

وأضاف "أتوقع الكثير من لاعب صاحب خبرة مثله. لا يمكننا اختلاق الأعذار أو السماح لما يفعله الآخرون بالتأثير علينا".

وشدد "أظهرت لهم خبرتي خلال الأسبوع، ربما أكثر من اللازم، لكن ذلك لم يكن كافيا. نحن فريق شاب".

وتابع "لم تكن مباراة كرة قدم في الشوط الثاني. كان يجب أن نفوز، وارتكبنا خطأ في طريقة تعاملنا وعلينا إظهار رغبة أكبر وتحسين أدائنا الهجومي".

وواصل "لم يعجبني الشوط الأول كثيرا، والشوط الثاني لم يكن مباراة كرة قدم".

واختتم فابريجاس تصريحاته "سنلعب خلال 72 ساعة في سان سيرو ثم أمام تورينو، وهذا أمر جيد بعد هذه المباراة".