بايرن يوضح تفاصيل إصابة نوير.. وبيلد تكشف مدة غيابه

الأحد، 15 فبراير 2026 - 13:52

كتب : FilGoal

مانويل نوير

أعلن نادي بايرن ميونيخ تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارسه مانويل نوير أمام فيردر بريمن.

وأفاد النادي عبر موقعه: "نوير سيغيب لفترة بعدما تعرض لتمزق في عضلة السمانة أمام بريمن".

ولم يذكر بايرن المدة التي سيغيبها حارسه المخضرم.

أخبار متعلقة:
سلوت: هذا أكثر ما يعجبني في صلاح حاليا رافينيا يشارك في التدريبات الجماعية لبرشلونة قبل مواجهة جيرونا إندريك يتوج بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الفرنسي أربيلوا يوضح سبب غياب مبابي أمام سوسيداد

بينما ذكرت جريدة بيلد أن نوير سيغيب عن الملاعب لنحو 3 أسابيع.

وأضاف التقرير أنه في حال حدوث تعافٍ سريع وغير متوقع، قد يكون جاهزا للمشاركة في مباراة بوروسيا دورتموند بعد أسبوعين.

واستبدل نوير بين شوطي لقاء بايرن ضد فيردر بريمن الذي انتهى بفوز البافاري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل هاري كين ثنائية فيما تولى الألماني ليون جورتيزكا مهمة تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ.

ليرفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 57 في جدول ترتيب الدوري الألماني من 18 انتصارا و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

وتجمد رصيد فيردر بريمن عند النقطة 19 في المركز السادس عشر من 4 انتصارات و11 تعادل و7 هزائم.

بايرن ميونيخ مانويل نوير
نرشح لكم
فليك يحسم موقف راشفورد ورافينيا أمام جيرونا مساعد كلوب السابق يكشف لـ في الجول دوره لتطور برينتفورد على رميات التماس فابريجاس يهاجم موراتا: من لا يتحمل الاستفزاز فليبحث عن رياضة أخرى رافينيا يشارك في التدريبات الجماعية لبرشلونة قبل مواجهة جيرونا أربيلوا يوضح سبب غياب مبابي أمام سوسيداد إندريك يتوج بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الفرنسي سكاي: بايرن لن يتعجل عودة نوير مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 فبراير.. الأهلي وأرسنال ودوريات أوروبا
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد حسم موقف الرخصة الإفريقية 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثيو هيرنانديز يغيب عن الهلال أمام الوحدة الإماراتي 44 دقيقة | سعودي في الجول
فليك يحسم موقف راشفورد ورافينيا أمام جيرونا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
فان دايك: صلاح يقدم لـ ليفربول أكثر من مجرد تسجيل الأهداف 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مجلس إدارة الأهلي يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة 54 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن استضافة مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مساعد كلوب السابق يكشف لـ في الجول دوره لتطور برينتفورد على رميات التماس ساعة | الدوري الإنجليزي
نوتنجهام يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523387/بايرن-يوضح-تفاصيل-إصابة-نوير-وبيلد-تكشف-مدة-غيابه