رافينيا يشارك في التدريبات الجماعية لبرشلونة قبل مواجهة جيرونا

الأحد، 15 فبراير 2026 - 13:20

كتب : FilGoal

رافينيا

تلقى نادي برشلونة خبرا سارا صباح اليوم الأحد بعودة رافينيا للتدريبات الجماعية قبل مواجهة جيرونا بالدوري الإسباني.

وتدرب اللاعب البرازيلي أمس السبت في جزء من التدريبات الجماعية لكن اليوم شارك بها بشكل كامل وبصورة طبيعية الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالية تواجده في قائمة الفريق غدا أمام جيرونا.

وغاب رافينيا عن الفريق أخر جولتين في الدوري الإسباني بسبب الإصابة وعن مباراة أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وعانى اللاعب البرازيلي من إرهاق في العضلات الأمر الذي استدعى لإستبعاده عن الفريق وإراحته حتى لا تتفاقم الإصابة.

وخاض رافينيا مع برشلونة الموسم الحالي 22 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 5 أهداف.

ووصل إجمالي مشاركات رافينيا مع برشلونة 166 مباراة مسجلا 67 هدفا وصانعا 56 مثلهم.

ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا في إطار الجولة 24 من الدوري الإسباني على ملعب "مونتيليفي" معقل جيرونا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 19 انتصارا وتعادل واحد و3 هزائم.

ويقع جيرونا في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 6 انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم.

وتعرض الفريق لهزيمة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا في انتظار مباراة العودة 3 مارس المقبل بملعب الكامب نو.

برشلونة رافينيا جيرونا
