الرياضية: لجنة الحكام السعودية تسلم التسجيلات الصوتية لاتحاد جدة والقادسية

سلّمت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارتي ناديي اتحاد جدة والقادسية التسجيلات الصوتية الخاصة بمحادثات حكمي الساحة مع غرفة الـVAR، خلال مباراتي الفريقين أمام النصر والهلال، وفقا لجريدة الرياضية.

وذلك في الجولتين 19 و21 من الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام، سلّم إدارة نادي اتحاد جدة التسجيلات الصوتية بين السلوفيني سلافكو فينسيتش حكم الساحة وغرفة الفيديو VAR التي احتضنت مواطنه ألين بوروساك حكم الفيديو VAR ومساعده حمد بن حركان، في مباراة النصر واتحاد جدة الماضية.

والتي جمعت الطرفين على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي، وانتهت لصالح أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

كما سلمت اللجنة إدارة نادي القادسية التسجيلات الصوتية بين الحكم البرازيلي رفائيل كلاوس وغرفة تقنية الفيديو VAR خلال مواجهة الفريق أمام الهلال، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة 19.

وأضاف التقرير أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم نبّهت على الطواقم الأجنبية على ضرورة التحدث باللغة الإنجليزية خلال مجريات المباريات، حتى لو كانوا من البلد نفسه.

مطلع هذا الشهر، أرسلت إدارة القادسية خطابًا رسميًا إلى لجنة الحكام تطلب فيه الحصول على نسخة من التسجيلات الصوتية بين الحكم البرازيلي رفائيل كلاوس، وغرفة تقنية الفيديو VAR خلال مواجهة الهلال.

القادسية طلب صوتيات حالة الاحتكاك بين محمد كنو لاعب الهلال، والأوروجوياني ناهيتان نانديز لاعب الفريق الشرقي في الدقيقة 22.

وطلب النادي الشرقي أيضًا التسجيل الصوتي بين الحكم وتقنية الفيديو بشأن لقطة ناهيتان مع الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب الهلال في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وعلى صعيد المباراة الأخرى، كان نادي اتحاد جدة قد أصدر بيانًا رسميًا أبدى فيه استيائه من الأداء التحكيمي خلال مباراة النصر وأكد في بيانه أن الأخطاء التحكيمية أثّرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته، بداعي تجاهل احتساب ركلتي جزاء واضحتين ومستحقتين لصالح الفريق.

وطالب النادي في بيانه بضرورة مراجعة هذه الحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدالة ونزاهة التحكيم والحفاظ على مصداقية المسابقة وثقة الجمهور.