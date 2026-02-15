اسكواش - نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائي تكساس المفتوحة

حسمت نور الشربيني تأهلها إلى نصف نهائي بطولة تكساس المفتوحة للاسكواش.

وتغلبت نور الشربيني على الأسكتلندية جيورجيا أديرلي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما ودع الثلاثي سلمى هاني وزينة مكاوي ونادين الحمامي المنافسات من ربع النهائي.

وعلى مستوى الرجال خسر الثنائي كريم عبد الجواد وعلي أبو العينين خلال مواجهات ربع النهائي.

وباتت نور الشربيني المصرية الوحيدة المتبقية في المربع الذهبي لمنافسات تكساس المفتوحة.

وحسمت نور الشربيني قبل أيام لقب بطولة ويندي سيتي المفتوحة والتي أقيمت بولاية شيكاغو.

وتواجه نور، الأمريكية مارينا ستيفانوني في نصف النهائي.

ورفعت نور الشربيني رصيده إلى 46 لقبا دوليا من خوض 75 مباراة نهائية.

وكانت نور قد توجت بلقب ويندي سيتي بعد الفوز على أمينة عرفي في مباراة ماراثونية.