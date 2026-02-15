أربيلوا يوضح سبب غياب مبابي أمام سوسيداد

كشف ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد عن سبب غياب كيليان مبابي من مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد أمس السبت في الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد انتصارا كبيرا على سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت قبل مباراة برشلونة أمام جيرونا غدا الإثنين.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "كيليان مبابي بخير، لكننا فضلنا عدم المخاطرة به في هذه المباراة وإراحته لمباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل".

وواصل "لعبنا مباراة رائعة، تماما كما فعلنا أمام فالنسيا بالجولة الماضية في الشوط الأول بدا فريقنا أكثر استرخاء وحركة لقد عملنا بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع".

وعن مباراة بنفيكا قال: "آمل ألا يعيد التاريخ نفسه، نحن نعلم ما يتعين علينا فعله وما ينتظرنا، علينا أن نخرج ونفوز بالمباراة ونحن نعلم مدى صعوبة ذلك".

وأتم "أشاهد فينيسيوس الرائع منذ شهر الآن، إنه لاعب لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق، بالنسبة لي هو لاعب استثنائي ويصعب الاستغناء عنه".

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين من علامة الجزاء ووصل للمساهمة رقم 200 مع ريال مدريد مسجلا 116 هدفا وصنع 84 هدفا

ونجح أليكسندر أرنولد العائد من غياب طويل في يصنع هدف ريال مدريد الأول لجونزالو جارسيا.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 60 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت حتى يخوض برشلونة مباراة جيرونا يوم الإثنين المقبل.

بينما تجمد رصيد سوسيداد عند النقطة 31 في المركز الثامن.