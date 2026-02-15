"الشكر لا يكفيكم حقكم".. رسالة شيكابالا إلى جماهير الزمالك بعد التأهل في الكونفدرالية

الأحد، 15 فبراير 2026 - 12:52

كتب : FilGoal

شيكابالا بعد التتويج بلقب الكونفدرالية

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك بعد حسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية.

شيكابالا

النادي : معتزل

الزمالك

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف.

وتأتي رسالة شيكابالا بعد رفع جماهير الزمالك صور لأساطير النادي وبينهم قائد الفريق السابق.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي:

"إلى جمهور نادي الزمالك العظيم، رسالة شكر وعرفان لا تكفيكم حقكم، أنتم السند وقت الشدة، والصوت العالي وقت الفرح، والقلب النابض في كل مباراة".

"حضوركم ليس مجرد تشجيع، لكنه روح تمنح الفريق قوة وعزيمة وإصرار، وقفتكم دائمًا تثبت إن الانتماء ليس بنتيجة مباراة، لكن بعشق كيان وتاريخ وقيم".

"أنتم الوقود الحقيقي، وأنتم الحكاية التي تستكمل مجد النادي جيل بعد جيل، شكرًا لصبركم، لشغفكم، لهتافاتكم التي ترج الملعب، ولحبكم اللي الذي لا يقل، أنتم الأساس، وأنتم الداعم الأول والأخير".

وفاز الزمالك على كايزر تشيفز 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس ضمن ختام دور المجموعات للكونفدرالية.

وسجل جوان بيزيرا وعبد الله السعيد هدفي الزمالك، فيما أحرز مكابي ليبيلو هدف كايز تشيفز.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني من المباراة.

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

فيما ودع كايزر تشيفز البطولة بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، لكن المصري تأهل بنفس الرصيد في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الفريق الجنوبي إفريقي.

وفاز المصري على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الختامية للمجموعة ذاتها.

