إندريك يتوج بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الفرنسي

توج البرازيلي إندريك مهاجم أولمبيك ليون بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الفرنسي.

ويقدم إندريك عروض مميزة مع ليون منذ انضمامه للفريق بانتقالات يناير معارا من ريال مدريد.

وحصد إندريك الجائزة بعدما صنع هدفا في ظهوره الأول ضد ستاد بريست.

ثم سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام ميتز.

وانضم إندريك لأولمبيك ليون في يناير قادما من ريال مدريد.

وشارك مع ليون في 6 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

ويحتل ليون المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة.

ويستعد لمواجهة نيس يوم الأحد ضمن الجولة 22 من المسابقة.