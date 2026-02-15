إندريك يتوج بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الفرنسي
الأحد، 15 فبراير 2026 - 12:48
كتب : FilGoal
توج البرازيلي إندريك مهاجم أولمبيك ليون بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الفرنسي.
ويقدم إندريك عروض مميزة مع ليون منذ انضمامه للفريق بانتقالات يناير معارا من ريال مدريد.
وحصد إندريك الجائزة بعدما صنع هدفا في ظهوره الأول ضد ستاد بريست.
ثم سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام ميتز.
وانضم إندريك لأولمبيك ليون في يناير قادما من ريال مدريد.
وشارك مع ليون في 6 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.
ويحتل ليون المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة.
ويستعد لمواجهة نيس يوم الأحد ضمن الجولة 22 من المسابقة.
نرشح لكم
بايرن يوضح تفاصيل إصابة نوير.. وبيلد تكشف مدة غيابه رافينيا يشارك في التدريبات الجماعية لبرشلونة قبل مواجهة جيرونا أربيلوا يوضح سبب غياب مبابي أمام سوسيداد سكاي: بايرن لن يتعجل عودة نوير مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 فبراير.. الأهلي وأرسنال ودوريات أوروبا سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس المساهمة الـ 200.. فينيسيوس يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار كبير على سوسييداد