سكاي: بايرن لن يتعجل عودة نوير

الأحد، 15 فبراير 2026 - 12:14

كتب : FilGoal

مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ

تحوم الشكوك حول قدرة مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ على المشاركة أمام آينتراخت فرانكفورت الأسبوع المقبل، حسمبا ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وتعرّض مانويل نوير لإصابة في عضلة السمانة أمام فيردر بريمن يوم السبت.

وسيغيب نوير مبدئيًا عن تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، وفقا للتقرير.

ومن المرجح أن يغيب نوير أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت بنسبة كبيرة.

ويرغب كلٌّ من بايرن ميونيخ ونوير في انتظار تطورات الأسبوع وتقييم الحالة بهدوء، دون التسرّع أو المخاطرة.

واستبدل نوير بين شوطي لقاء بايرن ضد فيردر بريمن الذي انتهى بفوز البافاري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل هاري كين ثنائية فيما تولى الألماني ليون جورتيزكا مهمة تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ.

ليرفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 57 في جدول ترتيب الدوري الألماني من 18 انتصارا و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

وتجمد رصيد فيردر بريمن عند النقطة 19 في المركز السادس عشر من 4 انتصارات و11 تعادل و7 هزائم.

