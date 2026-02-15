جوزيه جوميز: لا نستحق الخسارة أمام النصر.. والحكم أثار الجدل

يرى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الفتح أن فريقه تعرُّض لخسارة غير مستحقة أمام النصرضمن الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

وقال جوميز في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "واجهنا فريقًا يملك تشكيلًا وبدلاءَ أقوياء، وارتكبنا بعض الأخطاء أمامهم، وفي الوقت نفسه قدَّمنا أشياءَ جيدةً جدًّا داخل الملعب".

وأضاف "لم نمتلك الإمكانات المادية الكافية للتعاقدات، واعتمدنا على بعض اللاعبين الصغار، ونحاول التعامل بالمجموعة المتوفرة لدينا".

وتابع مدرب الزمالك السابق "رغم جودة لاعبيهم، قدَّمنا أداءً مميَّزًا، ولا نستحق الخسارة".

وتناول التحكيم بالقول: "مراد باتنا تعرَّض لمخالفات عدة، استوجبت منح المنافس بطاقات صفراء، وحدثت حالات تحكيمية، كانت مثار جدل، ومع ذلك، ما زلت أفضل الحكم السعودي على الأجنبي".

ولم يفز الفتح بأي مباراةٍ منذ انتصاره ضمن الجولة الـ 15 بنتيجة 3ـ1 على الرياض، متعثرًا في سبع مبارياتٍ متتالية، بواقع 4 تعادلات، و3 هزائم.

وتجمَّد رصيد الفتح عند 24 نقطةً، وأنهى الجولة عاشرًا أمام الحزم الذي يتخلَّف عنه بفارق الأهداف.