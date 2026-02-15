جيسوس: سأحاول المنافسة على لقب الدوري السعودي بالأسلحة التي أملكها

الأحد، 15 فبراير 2026 - 11:31

كتب : FilGoal

جيسوس - رونالدو - النصر

كسر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر صمته الإعلامي محليًا، وعاود تأكيد رغبته في المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وحقق النصر الفوز بهدفين نظيفين أمام مضيّفه الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ22 من المسابقة.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "حققنا انتصارًا مهمًا جدًا، فالفتح فريق محترم وليس سهلًا التغلب عليه".

وأضاف "أشعر بالرضا عن الأداء وسعيد به، والفريق تطوَّر كثيرًا، وينافس على هذه النسخة من الدوري، وجئت إلى النصر من أجل ذلك".

وأكمل "الهلال لديه إمكانات مادية، وسأحاول المنافسة بالأسلحة التي أملكها".

وشدد جيسوس على أهمية تحقيق التوازن داخل الملعب مضيفًا: "الفريق الذي يدافع يحقق نتائج إيجابية، والعمل الجماعي سيدفع بنا نحو الأفضل".

وبرر قلة الاعتماد على الجناح أيمن يحيى، صاحب الهدف الثاني، بالقول: "أيمن لاعب مهاري، لكن الإشكالية هي عدم وجود فرصة لكي يلعب مباريات كثيرة".

ولم يهدر الأصفر أي نقطةٍ في الدوري منذ خسارته 1ـ3 من الهلال، 12 يناير الماضي، لحساب الجولة الـ 15، محققًا سبعة انتصاراتٍ على التوالي.

واستردَّ الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطةً، معيدًا فارق النقطة الذي يفصله عن الهلال المتصدر.

جورجي جيسوس النصر الهلال
