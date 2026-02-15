تتويج إستوريل البرتغالي بلقب زد الدولية للناشئين

الأحد، 15 فبراير 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

إستوريل

توج فريق إستوريل البرتغالي بلقب بطولة زد الدولية للناشئين تحت 15 عاما والتي أقيمت على ملاعب زد بارك.

ونظم نادي زد النسخة الثالثة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري.

وحصل إستوريل على المركز الأول برصيد 13 نقطة بينما جاء أسيك في المركز الثاني برصيد 12 نقطة وحصد رايت تو دريم المصري المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وجمعت البطولة بين أندية محلية ودولية في نسختها الثالثة، حيث يشارك في المنافسات فريق زد ورايت تو دريم المصريين إلى جانب أربعة أندية من مختلف أنحاء العالم، وهم أستون فيلا الإنجليزي، وفيسيل كوبي الياباني، وآسيك الإيفواري من كوت ديفوار، وإستوريل البرتغالي.

وتم تكريم اللاعبين المتميزين فرديًا في فئات أفضل لاعب أنطونيو روييت من فريق إستوريل، وفاز بلقب هداف البطولة يوسف دسوقي من فريق رايت تو دريم، وحصل توريه إبراهيم من فريق أسيك على لقب أفضل حارس مرمى، وحصل فريق فيسيل كوبي على جائزة اللعب النظيف.

وأقيمت البطولة بنظام الدوري، بحيث يخوض كل فريق مباريات أمام جميع الفرق المشاركة على مدار خمس جولات، على أن يتم تتويج الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط، وهو ما يضمن أكبر قدر من الاحتكاك والمنافسة ويتيح للاعبين فرصة صقل قدراتهم في بيئة تنافسية حقيقية.

وتعد البطولة امتدادًا لجهود نادي زد الرياضي في الاستثمار طويل المدى في قطاع الناشئين، إذ توفر للفرق المشاركة فرص احتكاك دولي حقيقي يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، وتأهيلهم للمنافسات القارية والعالمية والاحتراف الخارجي. كما تعكس البطولة ريادة نادي زد الرياضي في تنظيم فعاليات دولية للشباب والناشئين، وتقديم منصة متميزة لاختبار المهارات الفنية والتكتيكية أمام أساليب لعب مختلفة من مختلف دول العالم.

زد
