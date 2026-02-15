صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس

حقق لانس انتصارا كبيرا بخماسية مقابل لا شيء أمام باريس في الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وشارك سعود عبد الحميد في المباراة منذ بدايتها وساهم بهدفين.

وتصدر لانس الدوري الفرنسي بعد تعثر باريس سان جيرمان أمام ستاد رين.

وتقدم لانس بالهدف الأول عن طريق ويزلي سعيد بصناعة من أودسون إدوارد في الدقيقة 24.

وعزز تقدم لانس ويزلي سعيد من جديد بصناعة من سعود عبد الحميد في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم لانس بهدفين مقابل لا شيء.

وتحصل سعود عبد الحميد في الشوط الثاني على ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب فلوريان توفان ليؤكد انتصار لانس بالمباراة في الدقيقة 58.

وعند الدقيقة 90 أحرز رايان فوفانا الهدف الرابع للانس بصناعة ألان سان ماكسيمان.

وسجل رايان فوفانا هدفه الثاني في المباراة بصناعة جديدة من آلان سانت ماكسيمام ليحقق لانس انتصارا كبيرا ويعود للصدارة من جديد.

ووصل لانس للنقطة 52 من 17 انتصارا وتعادل و4 خسائر.

وتوقف رصيد باريس عند النقطة 22 في المركز الخامس عشر من 5 انتصارات و7 تعادلات و10 هزائم.