رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة

فاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أندريا كامبياسو مدافع يوفنتوس بشكل ذاتي وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو وبيوتر زيلينسكي أهداف إنتر.

بينما أحرز كامبياسو أيضا ومانويل لوكاتيلي ثنائية يوفنتوس.

وصلح كامبياسو الخطأ الذي ارتكبه بالتسجيل في مرماه بإحراز هدف التعادل للبيانكونيري.

ولأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإيطالي يسجل لاعب ما في مرماه ثم يحرز هدفا في خصمه.

وأصبح بيو إسبوزيتو -20 عاما و231 يوما- ثاني أصغر إيطالي في إنتر يسجل في شباك يوفنتوس في الـ 60 عاما الأخيرة بعد ماريو بالوتيلي الذي سجل في سن الـ 18 و249 يوما في أبريل 2009.

وبهدف زيلينسكي في +90 بات لأول مرة يسجل إنتر أمام يوفنتوس في هذه الدقائق ويفوز خلال الكالتشيو.

وبهذه المناسبة، فكرر إنتر نفس سيناريو الدور الأول الذي كان لصالح يوفنتوس عندما انتصر 4-3 بهدف في الدقيقة 91 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 46 في المركز الرابع.

وصف المباراة

بدأ يوفنتوس ضاغطا بشكل كبير على إنتر، لكن افتتح إنتر التسجيل عكس سير اللقاء في الدقيقة 17 بعدما أحرز كامبياسو في مرماه بعد عرضية من لويس هنريكي ارتطمت في قدم كامبياسو ولم يستطع دي جريجوريو الإنقاذ.

وفي الدقيقة 26 صحح كامبياسو الخطأ وسجل هدف التعادل بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من ماكيني.

وسدد كينان يلديز كرة مقوسة في الدقيقة 30 وتصدى يان سومر للكرة.

وفي الدقيقة 32 حصل بيير كالولو على بطاقة صفراء.

وبعد دقيقة واحدة سدد زيلينسكي كرة تجاه المرمى لكن بريمير يبعدها أمام خط المرمى.

وفي الدقيقة 42 سدد تورام كرة رأسية ارتطمت في القائم ثم على خط المرمى حتى ارتطمت في القائم الآخر وأخرجها المدافع.

وارتكب كالولو خطأ في الدقيقة 43 وحصل على إثره على بطاقة صفراء أخرى وطرد.

وفي الشوط الثاني انقلبت الأمور رأسا على عقب لصالح إنتر، لكن على العكس التيار هدد يوفنتوس مرمى إنتر عن طريق يلديز في الدقيقة 50 لكن تصدى لها سومر ببراعة.

وسدد تورام كرة مقوسة ذهبت أعلى المرمى قليلا في الدقيقة 71.

وتقدم بيو إسبوزيتو لإنتر من رأسية متقنة عقب عرضية من فيديريكو ديماركو في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 83 أحرز لوكاتيلي التعادل بعد تسديدة أرضية.

وفي الدقيقة 89 سدد بيسيك كرة رأسية لكن تصدى دي جريجوريو بصعوبة.

وفي الدقيقة 90 قتل زيلينسكي المباراة على غرار مباراة الدور الأول بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن إنتر من الحفاظ على مرماه وتحقيق الانتصار.

video:1