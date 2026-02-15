المساهمة الـ 200.. فينيسيوس يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار كبير على سوسييداد

حقق ريال مدريد انتصارا كبيرا أمام ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين من علامة الجزاء ووصل للمساهمة رقم 200 مع ريال مدريد مسجلا 116 هدفا وصنع 84 هدفا.

ونجح أليكساندر أرنولد العائد من غياب طويل في يصنع هدف ريال مدريد الأول لجونزالو جارسيا.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 60 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت حتى يخوض برشلونة مباراة جيرونا يوم الإثنين المقبل.

بينما تجمد رصيد سوسييداد عند النقطة 31 في المركز الثامن.

وصف المباراة

بدأت المباراة بتسديدة صاروخية من أويارزابال مرت بجوار مرمى كورتوا في الدقيقة 4.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق جونزالو جارسيا بعد صناعة من أليكساندر أرنولد في الدقيقة 5 بعد عرضية مميزة ليضعها جارسيا في شباك سوسييداد ويهدي ريال مدريد التقدم.

video:1

وحصل ريال سوسييداد على ركلة جزاء في الدقيقة 20 بعد خطأ كبير من دين هاوسن وضعها أويارزابال بنجاح في شباك كورتوا ليعدل النتيجة.

ولم يدم تعادل الفريقين كثيرا ليحصل فينيسيوس جونيور على ركلة جزاء في الدقيقة 24 ويسجلها بنجاح في شباك سوسييداد ليعيد التقدم من جديد.

وسدد فيدريكو فالفيردي كرة صاروخية سكنت شباك سوسييداد ليعزز تقدم ريال مدريد عند الدقيقة 31 وينتهي معها الشوط الأول بنتيجة 3-1 للميرينجي.

video:2

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء جديدة في بداية الشوط الثاني وسجلها فينيسيوس جونيور بنجاح متقدما بنتيجة 4-1 على سوسييداد.

وأنقذ تيبو كورتوا مرماه في مرتين عند الدقيقة 61 و63 مانعا سوسييداد من تقليص النتيجة.

وسجل فينسيوس جونيور هدفا خامسا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل لتنتهي المباراة بتحقيق ريال مدريد انتصارا كبيرا أمام سوسييداد برباعية مقابل هدف ويتصدروا جدول الترتيب بشكل مؤقت.