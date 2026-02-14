كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة

فاز فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات على الصيد بنتيجة 74-53 في الجولة التاسعة من الدور الأول للدوري المصري للسيدات.

وأُقيمت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة للدور التمهيدي، حيث فاز الأهلي على الصيد، وتغلب سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 66-58.

فيما تفوق الجزيرة على سموحة بنتيجة 71-59، وفاز مصر للتأمين على نيو جيزة بنتيجة 63-62.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم.

وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 16 نقطة، ويأتي بعده سبورتنج برصيد 15 نقطة في المركز الثاني، ثم هليوبوليس في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق وهي: الأهلي – سبورتنج – الجزيرة – هليوبوليس -الصيد - نيو جيزة – سموحة - مصر للتأمين.