كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات

فاز فريق الأهلي للكرة الطائرة للسيدات على سبورتنج بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وذلك في الجولة الثانية من بطولة السوبر للسيدات.

كما فاز الزمالك على وادي دجلة بنتيجة 3-0 أيضا في عدد الأشواط ليحسم المباراة لصالحه.

وبعد نتائج الجولة الثانية أصبح الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 5 نقاط ثم سبورتنج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والزمالك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط أيضا.

وأخيرا وادي دجلة في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويلعب الأهلي في الجولة الختامية ضد الزمالك في قمة بطولة السوبر للسيدات.

بينما يلعب سبورتنج ضد وادي دجلة في الجولة الختامية.

ويحتاج الأهلي للفوز في شوطين أمام الزمالك حتى يحسم بطولة السوبر لصالحه.

أما الزمالك يحتاج للفوز على الأهلي بنتيجة 3-0 أو 3-1، مع عدم فوز سبورتنج على وادي دجلة 3-0 أو 3-1 ليحسم البطولة لصالحه.

أما سبورتنج يحتاج للفوز على وادي دجلة 3-0 أو 3-1 مع فوز الزمالك على الأهلي بنفس النتائج لحسم البطولة لصالحه.