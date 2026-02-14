انتهى الدوري الإسباني - ريال مدريد(4) -(1) ريال سوسييداد.. صدارة مؤقتة

يقدم لكم FilGoal.com متابعة حصرية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الجولة 24 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 57 من 18 انتصارا و3 تعادلات وهزيمتين، بينما يقع ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات و8 هزائم و7 تعادلات.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة

..........................................................................................................

نهاية المباراة

ق84: هدف لريال سوسيداد لكن تسلل

ق63: كورتوا ينقذ ريال مدريد من جديد

ق61: خطيرة لريال سوسيداد وكورتوا يتصدى

ق47: جووووووووووووووووووول رابع لريال مدريد فينيسيوس جونيور

ق46: ضربة جزاء لريال مدريد

بداية الشوط الثاني

ق43: خطيرة من فينيسيوس لكن الدفاع ينقذ

ق31: جوووووووووووول الثالث لريال مدريد فيدريكو فالفيردي

ق25: جوووووووووووول الثاني لريال مدريد فينيسيوس جونيور

ق24: صربة جزاء لريال مدريد

ق22: جوووووووووووووول أويارزابال التعادل

ق20: ضربة جزاء لريال سوسيداد على هاوسن

ق16: خطيرة لريال سوسيداد وتمر بجوار القائم

ق5: جووووووووووووووووووووول أول لريال مدريد جونزالو جارسيا صناعة أليكساندر أرنولد

ق4:تسديدة صاروخية من أويارزابال لكن تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

تبدأ المباراة بعد قليل