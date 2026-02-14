مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد(4) -(1) ريال سوسييداد.. خطيرة للضيوف

السبت، 14 فبراير 2026 - 21:47

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com متابعة حصرية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الجولة 24 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 57 من 18 انتصارا و3 تعادلات وهزيمتين، بينما يقع ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات و8 هزائم و7 تعادلات.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وبيلينجهام.. وعودة فينيسيوس لمواجهة سوسيداد أردا جولر ينفي تعرضه للتنمر في ريال مدريد تقرير: اتحاد جدة يستهدف ضم كامافينجا من ريال مدريد

..........................................................................................................

ق63: كورتوا ينقذ ريال مدريد من جديد

ق61: خطيرة لريال سوسيداد وكورتوا يتصدى

ق47: جووووووووووووووووووول رابع لريال مدريد فينيسيوس جونيور

ق46: ضربة جزاء لريال مدريد

بداية الشوط الثاني

ق43: خطيرة من فينيسيوس لكن الدفاع ينقذ

ق31: جوووووووووووول الثالث لريال مدريد فيدريكو فالفيردي

ق25: جوووووووووووول الثاني لريال مدريد فينيسيوس جونيور

ق24: صربة جزاء لريال مدريد

ق22: جوووووووووووووول أويارزابال التعادل

ق20: ضربة جزاء لريال سوسيداد على هاوسن

ق16: خطيرة لريال سوسيداد وتمر بجوار القائم

ق5: جووووووووووووووووووووول أول لريال مدريد جونزالو جارسيا صناعة أليكساندر أرنولد

ق4:تسديدة صاروخية من أويارزابال لكن تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

تبدأ المباراة بعد قليل

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني
نرشح لكم
مباشر كأس إنجلترا – ليفربول (3)-(0) برايتون.. جووووووول صلاح والثالث مباشر دربي إيطاليا - إنتر (2)-(2) يوفنتوس.. جووووووووووول لوكاتيلي تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام برايتون في كأس إنجلترا تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام أساسيان مع إنتر.. ويلديز في هجوم يوفنتوس تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ حسن بلتاجي يكشف لـ في الجول: تفاصيل اختياره كمحاضر في دورتموند.. وطريقة تطوير مجال التحليل في مصر في مفاجأة كبرى.. فيورنتينا يفوز على كومو
أخر الأخبار
الترجي يضمن التأهل بالفوز على بترو أتلتيكو 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الكوكي: التسرع سبب إهدار الفرص ضد زيسكو 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة ساعة | كرة سلة
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات ساعة | رياضة نسائية
أحمد منصور: سوء التوفيق منعنا من تصدر مجموعتنا في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس إنجلترا – ليفربول (3)-(0) برايتون.. جووووووول صلاح والثالث ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد(4) -(1) ريال سوسييداد.. خطيرة للضيوف ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر دربي إيطاليا - إنتر (2)-(2) يوفنتوس.. جووووووووووول لوكاتيلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523353/استراحة-الدوري-الإسباني-ريال-مدريد-3-1-ريال-سوسييداد-نهاية-الشوط-الأول