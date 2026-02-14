مباشر دربي إيطاليا - إنتر (2)-(2) يوفنتوس.. جووووووووووول لوكاتيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة دربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس رابعا برصيد 46 نقطة.

ق 83: جوووووووووووووووول مانويل لوكاتيلي بعد تسديدة أرضية.

ق 76: جووووووووووووووول فرانشيسكو بيو إسبوزيتو من رأسية.

ق 71: تسديدة مقوسة من تورام ذهبت أعلى المرمى قليلا.

ق 50: تسديدة رائعة من يلديز تصدى لها سومر ببراعة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: طرد بيير كالولو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق 42: رأسية من تورام ترتطم في القائم ثم على خط المرمى حتى ارتطمت في القائم الآخر وأخرجها المدافع.

ق 33: زيلينسكي يسدد تجاه المرمى لكن بريمير يبعدها أمام خط المرمى.

ق 30: تسديدة مقوسة رائعة من كينان يلديز وتصدي من سومر.

ق 26: جووووووووووووول أندريا كامبياسو بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من ماكيني.

ق 17: جووووووووووول أندريا كامبياسو لاعب يوفنتوس يسجل في مرماه بعد عرضية من لويس هنريكي ارتطمت في قدم كامبياسو ولم يستطع دي جريجوريو الإنقاذ.

بداية المباراة