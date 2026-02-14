رونالدو يقود النصر لتحقيق انتصارا هاما أمام الفتح

حقق النصر انتصارا ثمينا بهدفين مقابل لا شيء أمام الفتح بالجولة 21 من الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو في انتصار النصر بعد غياب لمباراتين عن تشكيل الفريق.

ويقود البرتغالي جوزيه جوميز تدريب الفتح.

وغادر كريستيانو ملعب المباراة بالدقيقة الأخيرة من المباراة بعد ضمان الانتصار.

وتقدم كريستيانو رونالدو للنصر بالهدف الأول في الدقيقة 18 بصناعة مميزة من ساديو ماني.

وتدخلت تقنية الفيديو في المباراة لتقوم بإلغاء هدف محمد سيماكان في بداية الشوط الثاني.

وعزز تقدم النصر أيمن أحمد بصناعة كينجسلي كومان عند الدقيقة 78.

واحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال برصيد 52 نقطة من 17 انتصارا وتعادل و3 هزائم.

وتوقف رصيد الفتح عند النقطة 24 في المركز العاشر من 6 انتصارات و6 تعادلات و9 هزائم.