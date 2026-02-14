رامي ربيعة يتسبب في ركلة جزاء ويُطرد في تعادل العين مع النصر

السبت، 14 فبراير 2026 - 21:26

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين الإماراتي

تعادل فريق العين مع النصر في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإماراتي.

رامي ربيعة

النادي : العين

العين

وشارك رامي ربيعة مدافع منتخب مصر مع فريقه العين في اللقاء من البداية، قبل أن يتعرض للطرد في نهاية المواجهة.

تقدم النصر في الدقيقة 19 عن طريق مهدي جايدي.

ثم تعادل العين في الدقيقة 66 بهدف سجله ماتياس بالاسيوس.

وتعرض العين لضربة قوية في المباراة بعدما تلقى لاعبه كاكو بطاقة حمراء في الدقيقة 60.

قبل أن يتعرض رامي ربيعة للطرد أيضا في الدقيقة 90+2 بعدما التدخل بدون الكرة على أحد لاعبي النصر.

ليشهر له الحكم بطاقة حمراء ويحتسب ركلة جزاء ضد العين، قبل أن تضيع من فريق النصر.

بعد التعادل رفع العين رصيده إلى النقطة 38 في صدارة الترتيب، بالتساوي مع شباب أهلي دبي الذي يتبقى له مباراة.

ووصل النصر إلى النقطة 21 في المركز السادس.

رامي ربيعة العين
