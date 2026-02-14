تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام أساسيان مع إنتر.. ويلديز في هجوم يوفنتوس

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر تشكيل فريقه الأساسي أمام غريمه يوفنتوس في دربي إيطاليا.

ويلعب إنتر ضد يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو معقل النيراتزوري.

وعاد نيكولو باريلا للتشكيل الأساسي.

ويتواجد الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام بشكل أساسي في هجوم النيراتزوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: يان سومر

الدفاع: يان بيسيك – مانويل أكانجي – أليساندرو باستوني

الوسط: لويس هنريكي – نيكولو باريلا – بيوتر زيلينسكي – بيتار سوتشيتش – فيديريكو ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

وعلى الجانب الآخر أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس تشكيل فريقه الأساسي.

ويتواجد فرانسيسكو كونسيساو بشكل أساسي.

ويقود جوناثان ديفيد هجوم البيانكونيري.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: ميكيلي دي جريجوريو

الدفاع: بيير كالولو – جليسون بريمير – لويد كيلي – أندريا كامبياسو

الوسط: مانويل لوكاتيلي – فابيو ميريتي

أمامهما: فرانسيسكو كونسيساو – ويستون ماكيني – كينان يلديز

الهجوم: جوناثان ديفيد

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس رابعا برصيد 46 نقطة.