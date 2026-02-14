كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا
السبت، 14 فبراير 2026 - 20:53
كتب : FilGoal
يعود الزمالك لاستكمال مبارياته في كأس مصر وذلك بعد غلق صفحة الكونفدرالية الإفريقية بالتأهل لدور الثمانية.
وفاز الزمالك على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف، ليضمن التأهل في الصدارة إلى ربع النهائي.
ويحمل الزمالك لقب كأس مصر من العام الماضي بعدما فاز على بيراميدز في النهائي.
ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر.
موعد مباراة الزمالك وسيراميكا
وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري.
وتنطلق في تمام الخامسة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
نرشح لكم
عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية رأسية بيزيرا وصاروخية السعيد.. الزمالك يقصي كايزر تشيفز ويخطف الصدارة الرابع هذا الموسم.. عبد الله السعيد يسجل للزمالك في كايزر تشيفز المساهمة 13.. جوان بيزيرا يسجل رابع أهدافه مع الزمالك في كايزر تشيفز الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة الجيش الملكي.. ومحاضرة من توروب أشرف نصار: عقوبة مصطفى شلبي قرار شخصي.. ولا أميل للزمالك عى حساب الأهلي انتهت في الكونفدرالية - الزمالك (2)-(1) كايزر تشيفز.. صدارة بيضاء كأس مصر - زد إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح