كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

يعود الزمالك لاستكمال مبارياته في كأس مصر وذلك بعد غلق صفحة الكونفدرالية الإفريقية بالتأهل لدور الثمانية.

وفاز الزمالك على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين لهدف، ليضمن التأهل في الصدارة إلى ربع النهائي.

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر من العام الماضي بعدما فاز على بيراميدز في النهائي.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

كأس مصر
