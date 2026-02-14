تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد

السبت، 14 فبراير 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد عن التشكيل الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويغيب كيليان مبابي عن التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

ويعود فينيسيوس جونيور للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن الجولة الماضية أمام فالنسيا للإيقاف.

ويقود هجوم ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا وأردا جولر.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - ألفارو كاريراس.

الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريال تشواميني - إيدوارد كامافينجا.

الهجوم: أردا جولر - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور.

وستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة المتصدر برصيد 57 نقطة من 18 انتصار و3 تعادلات وهزيمتين.

ويقع ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات و8 هزائم و7 تعادلات.

ريال مدريد الدوري الإسباني ريال سوسيداد كيليان مبابي
