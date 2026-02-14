في مشاركة نبيل عماد الأولى.. النجمة يحقق انتصاره الأول أمام الخلود

السبت، 14 فبراير 2026 - 20:31

كتب : FilGoal

فريق النجمة

شارك نبيل عماد في مباراته الأولى مع النجمة السعودي بالدوري أمام الخلود في الجولة 21.

وحقق النجمة انتصاره الأول بالدوري السعودي بهدفين مقابل هدف.

وتم استبدال نبيل عماد في الدقيقة 65 بعدما تعرض لإصابة في المباراة.

أخبار متعلقة:
فريق نبيل عماد.. الشرق الأوسط: النجمة يقرر إقالة ماريو سيلفا مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد للنجمة السعودي نبيل عماد يوجه رسالة شكر إلى جماهير الزمالك بعد الرحيل لنادي النجمة ماذا ينتظر نبيل عماد في أيامه الأولى مع النجمة السعودي؟

وتقدم النجمة بالهدف الأول عن طريق فيليبي كاردوسو في الدقيقة 21 بعد صناعة من لازارو.

وعزز تقدم النجمة بالهدف الثاني بلال بوطوبة في الدقيقة 56 بصناعة من فيليبي كاردوسو.

وأحرز راميو إنريكي هدف الخلود الوحيد في الدقيقة الأخيرة من علامة الجزاء.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد النجمة إلى النقطة 8 بالمركز الأخير من انتصار واحد و5 تعادلات و15 هزيمة.

وتجمد رصيد الخلود عند النقطة 19 في المركز 13 من 6 انتصارات وتعادل و14 هزيمة.

ويستعد النجمة لمواجهة أهلي جدة الخميس المقبل في الجولة 22 من الدوري السعودي.

نبيل عماد الخلود السعودي النجمة السعودي
نرشح لكم
رونالدو يقود النصر لتحقيق انتصارا هاما أمام الفتح تشكيل النصر - رونالدو يعود لقيادة الهجوم أمام الفتح تقرير: خطوة واحدة تفصل الشباب السعودي عن التعاقد مع بن زكري الدوري السعودي - الهلال يؤمن الصدارة أمام أعين كوكا.. وأهلي جدة والاتحاد ينتصران انتهت الأزمة.. رونالدو على رأس قائمة النصر أمام الفتح مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير.. الظهور الثاني لبنزيمة.. وكأس الاتحاد الإنجليزي "آلام في مفصل القدم".. الهلال يعلن إصابة ثيو هيرنانديز الهلال يعلن تجديد تعاقد كوليبالي لمدة موسم
أخر الأخبار
عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا دقيقة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – تحديد موعد سحب قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمد صلاح يعود للتسجيل في المسابقات الإنجليزية أمام برايتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الترجي يضمن التأهل بالفوز على بترو أتلتيكو 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الكوكي: التسرع سبب إهدار الفرص ضد زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة ساعة | كرة سلة
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523341/في-مشاركة-نبيل-عماد-الأولى-النجمة-يحقق-انتصاره-الأول-أمام-الخلود