في مشاركة نبيل عماد الأولى.. النجمة يحقق انتصاره الأول أمام الخلود

شارك نبيل عماد في مباراته الأولى مع النجمة السعودي بالدوري أمام الخلود في الجولة 21.

وحقق النجمة انتصاره الأول بالدوري السعودي بهدفين مقابل هدف.

وتم استبدال نبيل عماد في الدقيقة 65 بعدما تعرض لإصابة في المباراة.

وتقدم النجمة بالهدف الأول عن طريق فيليبي كاردوسو في الدقيقة 21 بعد صناعة من لازارو.

وعزز تقدم النجمة بالهدف الثاني بلال بوطوبة في الدقيقة 56 بصناعة من فيليبي كاردوسو.

وأحرز راميو إنريكي هدف الخلود الوحيد في الدقيقة الأخيرة من علامة الجزاء.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد النجمة إلى النقطة 8 بالمركز الأخير من انتصار واحد و5 تعادلات و15 هزيمة.

وتجمد رصيد الخلود عند النقطة 19 في المركز 13 من 6 انتصارات وتعادل و14 هزيمة.

ويستعد النجمة لمواجهة أهلي جدة الخميس المقبل في الجولة 22 من الدوري السعودي.