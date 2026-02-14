رأسية بيزيرا وصاروخية السعيد.. الزمالك يقصي كايزر تشيفز ويخطف الصدارة

السبت، 14 فبراير 2026 - 20:06

كتب : FilGoal

الزمالك ضد كايزر تشيفز - الكونفدرالية

خطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وفاز الزمالك على كايزر تشيفز 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس ضمن ختام دور المجموعات للكونفدرالية.

وسجل جوان بيزيرا وعبد الله السعيد هدفي الزمالك، فيما أحرز مكابي ليبيلو هدف كايز تشيفز.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني من المباراة.

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

فيما ودع كايزر تشيفز البطولة بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، لكن المصري تأهل بنفس الرصيد في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الفريق الجنوبي إفريقي.

وفاز المصري على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الختامية للمجموعة ذاتها.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي واضح، ودفع كايزر تشيفز إلى التراجع في الدقائق الأولى. لكن دفاع الفريق الجنوب إفريقي ظل منظما تحت الضغط.

وأهدر أحمد شريف فرصة خطيرة للتسجيل بعدما سدد كرة أعلى مرمى المنافس.

وتألق مهدي سليمان حارس الزمالك وانقذ فرصة محققة بعد تصويبة صاروخية من لاعب كايزر تشيفز.

وأهدر عدي الدباغ فرصة جديدة للزمالك بتسديدة قوية حولها حارس مرمى كايزر تشيفز لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 53، ارتقى جوان بيزيرا أعلى من الجميع داخل منطقة الجزاء وسجل هدفا برأسية قوية، مانحا الزمالك التقدم بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 72، سدد عبد الله السعيد كرة قوية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية البعيدة لتصبح النتيجة 2-0.

وبعد دقيقتين فقط، نفذ مابوي ركلة ركنية خطيرة وصلت إلى مكابي ليليبو، الذي حولها برأسية متقنة إلى الشباك لتقليص الفارق إلى 2-1.

ورغم محاولات كايزر تشيفز في الدقائق الأخيرة، إلا أن سيف الجزيري كان قريبا من تسجيل الهدف الثالث لكن الفرصة الخطيرة ضاعت ليتأهل الزمالك في صدارة المجموعة الرابعة.

وجاء ترتيب المجموعة بعد ختام دور المجموعات

1- الزمالك 11 نقطة

2- المصري 10 نقاط (+2)

3- كايزر تشيفز 10 نقاط (+1)

4- زيسكو 3 نقاط.

الزمالك
