حسن بلتاجي يكشف لـ في الجول: تفاصيل اختياره كمحاضر في دورتموند.. وطريقة تطوير مجال التحليل في مصر

أوضح حسن بلتاجي المدير الفني لفريق BAK الألماني تفاصيل مشاركته كمحاضر في دورة برنامج تدريب المدربين الذي أقامه نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأجرى FiGoal.com حوارا مع المصري حسن بلتاجي المحاضر في تحليل المباريات بجامعة كولن الألمانية.

وشغل حسن بلتاجي عدة مناصب مهمة خلال مسيرته في التدريب وتحليل الأداء في أوروبا، منها عضو فريق تحليل الأداء السابق بالمنتخب الألماني، والمدير الفني السابق لنادي تنس بوروسيا برلين، ومدرب الفئات السنية السابق بأكاديمية باريس سان جيرمان.

وهو أيضا الحاصل على رخصة A التدريبية من الاتحاد الأوروبي.

وجاء حوار FilGoal.com مع حسن بلتاجي كالآتي:

ما هي طبيعة التعاون بينك وبين بوروسيا دورتموند، وكيف تم التواصل مع النادي الألماني ولماذا اختارك انت

دورتموند لديهم برنامج مستمر لتدريب المدربين، وأنا أعمل كمحاضر في هذا البرنامج.

مدير أكاديمية دورتموند يُدرس ماجستير تحليل المباريات في الجامعة الرياضية الألمانية في كولن وهي نفس الرسالة التي أحاضر فيها، وكان معجبا بمستوى التفاصيل التي أقدمها ومن هنا بدأت علاقتنا

حدثنا أكثر عن طبيعة الحضور في هذا البرنامج التدريبي؟

الحضور يضم جميع مدربي الفئات السنية، من فريق تحت 19 سنة حتى فريق تحت 13 سنة، إلى جانب الأجهزة الفنية لتلك الفرق، وبعض أعضاء الجهاز الفني لفريق تحت 23 سنة والفريق الأول.

ما الذي يمكن أن تضيفه البرامج التعليمية التدريبية من هذا النوع، زيادةً على محتوى دورات الرخص التدريبية الأوروبية، خاصة أن أغلب الحاضرين حاصلون على رخص تدريب أوروبية بدرجات مختلفة؟

الرخص التدريبية توفر الحد الأدنى من المعرفة. أما هذا النوع من البرامج، فيقدّم معرفة متقدمة للغاية تفوق ما يتم تقديمه داخل الرخص، لأنه يأخذ في الاعتبار فلسفة لعب النادي، وهو أمر لا يمكن للرخص التدريبية توفيره، نظرًا لوجود مدربين من أندية مختلفة ذات فلسفات لعب متباينة.

مؤخرًا أصبح الاتحاد المصري قادرًا على منح رخصة كاف "برو"، فهل ترى أن هذه الخطوة تُعد بداية حقيقية لتطوير المدربين المصريين أم لا؟

كما ذكرت، الرخص تمثل الحد الأدنى من المعرفة، وبالتالي فهي الحد الأدنى الذي يجب على الاتحاد المصري توفيره، وعدم تقديمها يُعد خللًا.

لكن في الوقت نفسه، يمكن للاتحاد استغلال هذه الفرصة لتعميم فلسفة لعب معينة من خلال تطوير المدربين، وبالتالي تقديم برامج أكثر تطورًا حتى من تلك التي يقدمها الاتحاد الألماني، على سبيل المثال.

وهو أمر سيقابل مقاومة أقل من جانب الأندية المصرية مقارنة بالأندية الألمانية، لأن الفرق في مصر لا تمتلك فلسفة لعب واضحة وملتزمة بها، على عكس الفارق بين نادٍ مثل لايبزيج ونادٍ مثل بوروسيا دورتموند.

لايبزيج نادٍ يعتمد على اللعب العمودي والتحولات الدفاعية، على عكس دورتموند الذي يهتم أكثر بالحفاظ على الكرة والتدرج في بنائها.

وفي النهاية، فإن غياب الفلسفة الواضحة قد يشكل فرصة أمام الاتحاد المصري لتقديم دورات تدريبية متطورة وفرض فلسفة لعب جديدة من خلالها.

أنت الآن مدير فني، ولكن بخلفية محلل أداء سابق لمنتخب ألمانيا. ما رأيك في الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة حول منصب محلل الأداء في مصر، بين بعض المدربين أصحاب الأسماء الكبيرة، وبعض محللي الأداء من الجيل الجديد؟

لم أتابع الجدل القائم، ولكن بغضّ النظر عن سطحية الطرح، فإن الرد بسيط. إذا كان جوارديولا يرغب في وجود 15 محلل أداء ضمن جهازه الفني، فمن المؤكد أن أي مدرب آخر ليس أفضل من جوارديولا.

ولا يوجد في الأمر ما يثير دهشتي، لأن بعض الناس ما زالوا يعتقدون بوجود علاج بالأعشاب، ولا يذهبون إلى الأطباء.

ما رأيك في بعض الآراء التي تقول إن محلل الأداء في الوقت الحالي يمكن استبداله ببعض البرامج والإحصائيات التي يستطيع المدير الفني استخدامها بشكل مباشر دون الحاجة إلى محلل؟

في الوقت الحالي، هذا الأمر مستحيل عمليًا وربما يصبح ذلك ممكنًا في المستقبل، لكن البرامج الحالية لا تستطيع معالجة البيانات بالشكل الذي يمكّنها من أداء الدور الذي يقوم به الإنسان، نظرًا لأن كرة القدم تحتوي على عدد هائل من المتغيرات التي قد تحدث في أجزاء من الثانية، وهو ما لا يستطيع الحاسوب التعامل معه حتى الآن. لذلك فإن هذا الأمر يُعد شبه مستحيل في الوقت الراهن.

وإذا كان جميع مدربي الدوري الإنجليزي، وهم الأفضل في العالم، يحتاجون إلى محللي أداء ضمن أجهزتهم الفنية، فمن المؤكد أن أي مدرب آخر سيكون في حاجة أشد إلى محلل أداء.

متى يمكن أن نرى محلل أداء مصريًا لم يمارس كرة القدم كلاعب محترف يصبح مديرًا فنيًا لفريق في الدوري المصري الممتاز؟

لا أهتم بأن تكون خلفية محلل الأداء أنه لاعب سابق، بل أتمنى أن تكون الفرصة متاحة للجميع، وأن يثبت الشخص الأفضل نفسه، وألا تقتصر الفرص فقط على من مارسوا كرة القدم، لأن ذلك من شأنه أن يقلل من جودة الاختيارات.

ألمانيا فتحت الطريق أمام الجميع حتى من لم يمارس كرة القدم، والآن نرى يوليان ناجلسمان مدربًا لمنتخب ألمانيا، وكذلك فابيان هورزلرمدربًا لفريق برايتون.

وبالتالي لا تهم خلفية الشخص بقدر ما تهم كفاءته، إذ يجب أن تكون الفرصة متاحة أمام الأفضل، وكلما اتسعت دائرة الاختيار ظهر الأفضل، سواء بين المدربين أو اللاعبين، وهو ما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى اللعبة بشكل تلقائي.