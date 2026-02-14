المساهمة 14.. جوان بيزيرا يسجل خامس أهدافه مع الزمالك في كايزر تشيفز

افتتح البرازيلي جوان بيزيرا التسجيل لنادي الزمالك في شباك كايزر تشيفز.

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

واستغل بيزيرا عرضية ناصر منسي في الدقيقة 52 ليوجهها برأسه في مرمى كايزر تشيفز.

بيزيرا وصل للمساهمة رقم 14 مع الزمالك، سجل 5 وصنع 9 خلال 23 مباراة هذا الموسم.

بيزيرا سجل الهدف الثالث له مع الزمالك في البطولات الإفريقية.

وسجل جوان بيزيرا وعبد الله السعيد هدفي الزمالك، فيما أحرز مكابي ليبيلو هدف كايز تشيفز.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني من المباراة.

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

فيما ودع كايزر تشيفز البطولة بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، لكن المصري تأهل بنفس الرصيد في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الفريق الجنوبي إفريقي.

وفاز المصري على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الختامية للمجموعة ذاتها.