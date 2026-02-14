المساهمة 14.. جوان بيزيرا يسجل خامس أهدافه مع الزمالك في كايزر تشيفز

السبت، 14 فبراير 2026 - 19:40

كتب : محمود حمدي

جوان بيزيرا - الزمالك ضد كايزر تشيفز

افتتح البرازيلي جوان بيزيرا التسجيل لنادي الزمالك في شباك كايزر تشيفز.

وخطف الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

واستغل بيزيرا عرضية ناصر منسي في الدقيقة 52 ليوجهها برأسه في مرمى كايزر تشيفز.

أخبار متعلقة:
رأسية بيزيرا وصاروخية السعيد.. الزمالك يقصي كايزر تشيفز ويخطف الصدارة الرابع هذا الموسم.. عبد الله السعيد يسجل للزمالك في كايزر تشيفز المساهمة 14.. جوان بيزيرا يسجل خامس أهدافه مع الزمالك في كايزر تشيفز أشرف نصار: عقوبة مصطفى شلبي قرار شخصي.. ولا أميل للزمالك عى حساب الأهلي

بيزيرا وصل للمساهمة رقم 14 مع الزمالك، سجل 5 وصنع 9 خلال 23 مباراة هذا الموسم.

بيزيرا سجل الهدف الثالث له مع الزمالك في البطولات الإفريقية.

وسجل جوان بيزيرا وعبد الله السعيد هدفي الزمالك، فيما أحرز مكابي ليبيلو هدف كايز تشيفز.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني من المباراة.

الزمالك ضمن صدارة المجموعة الرابعة بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

فيما ودع كايزر تشيفز البطولة بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط، لكن المصري تأهل بنفس الرصيد في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الفريق الجنوبي إفريقي.

وفاز المصري على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الختامية للمجموعة ذاتها.

جوان بيزيرا الزمالك كايزر تشيفز
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة مجلس إدارة الزمالك يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 18 من الدوري المصري مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد حسم موقف الرخصة الإفريقية "الشكر لا يكفيكم حقكم".. رسالة شيكابالا إلى جماهير الزمالك بعد التأهل في الكونفدرالية عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا رأسية بيزيرا وصاروخية السعيد.. الزمالك يقصي كايزر تشيفز ويخطف الصدارة
أخر الأخبار
مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما ساعة | الكرة الأوروبية
جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا ساعة | الكرة الأوروبية
عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل ساعة | الكرة المصرية
كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها ساعة | الكرة الأوروبية
سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
لاعب الجيش الملكي: أتمنى تطبيق القانون على جماهير الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
اقتحم المربع الذهبي.. روما يتعادل مع نابولي في مباراة درامية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523335/المساهمة-14-جوان-بيزيرا-يسجل-خامس-أهدافه-مع-الزمالك-في-كايزر-تشيفز