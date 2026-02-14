في مفاجأة كبرى.. فيورنتينا يفوز على كومو

فاز فيورنتينا على منافسه كومو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل نيكولو فاجيولي ومويس كين ثنائية فيولا، بينما أحرز فابيانو باريزي هدف ذاتي لصالح كومو.

وظل كومو بدون هزيمة لـ 5 مباريات متتالية سواء في بطولة الدوري أو كأس إيطاليا.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة لكومو في الكالتشيو الموسم الجاري.

بينما الفوز الأخير لفويرنتينا يعود إلى الجولة 21 إذ انتصر على بولونيا بهدفين مقابل هدف.

وحصل ألفارو موراتا لاعب كومو على بطاقة صفراء في الدقيقة 88 واعترض ليتحصل على الإنذار الثاني والطرد.

وطرد باولو فانولي المدير الفني لفيورنتينا كذلك للاعتراض على قرارات الحكم.

وافتتح فاجيولي النتيجة في الدقيقة 26، قبل أن يضاعف كين النتيجة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وقلص باريزي الفارق بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة 21 في المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع ليتشي الذي يتواجد في مراكز الهبوط ولم يلعب مباراة الجولة بعد.

بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 41 في المركز السادس.