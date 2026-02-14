في مفاجأة كبرى.. فيورنتينا يفوز على كومو

السبت، 14 فبراير 2026 - 19:25

كتب : FilGoal

مويس كين - فيورنتينا

فاز فيورنتينا على منافسه كومو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل نيكولو فاجيولي ومويس كين ثنائية فيولا، بينما أحرز فابيانو باريزي هدف ذاتي لصالح كومو.

وظل كومو بدون هزيمة لـ 5 مباريات متتالية سواء في بطولة الدوري أو كأس إيطاليا.

أخبار متعلقة:
الإعارة الرابعة.. فيورنتينا يضم روجاني من يوفنتوس توتو سبورت: فيورنتينا يقترب من استعارة روجاني مع بند إلزامي حال الاستمرار في الدوري نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا خرج من جحيم الهبوط مؤقتا.. فيورنتينا يتغلب على بولونيا في وداعية كوميسو

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة لكومو في الكالتشيو الموسم الجاري.

بينما الفوز الأخير لفويرنتينا يعود إلى الجولة 21 إذ انتصر على بولونيا بهدفين مقابل هدف.

وحصل ألفارو موراتا لاعب كومو على بطاقة صفراء في الدقيقة 88 واعترض ليتحصل على الإنذار الثاني والطرد.

وطرد باولو فانولي المدير الفني لفيورنتينا كذلك للاعتراض على قرارات الحكم.

وافتتح فاجيولي النتيجة في الدقيقة 26، قبل أن يضاعف كين النتيجة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وقلص باريزي الفارق بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة 21 في المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع ليتشي الذي يتواجد في مراكز الهبوط ولم يلعب مباراة الجولة بعد.

بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 41 في المركز السادس.

فيورنتينا الدوري الإيطالي مويس كين كومو
نرشح لكم
تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام أساسيان مع إنتر.. ويلديز في هجوم يوفنتوس تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ حسن بلتاجي يكشف لـ في الجول: تفاصيل اختياره كمحاضر في دورتموند.. وطريقة تطوير مجال التحليل في مصر جيهي يقود مانشستر سيتي للتأهل على حساب سالفورد في كأس إنجلترا حرب التصريحات تشتعل بين لويس إنريكي وديمبلي عقب الهزيمة من رين رسالة نارية من برشلونة إلى رئيس الاتحاد الإسباني بشأن التحكيم بعد حصتين تدريبتين فقط.. إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء أمام كوبنهاجن
أخر الأخبار
تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام أساسيان مع إنتر.. ويلديز في هجوم يوفنتوس 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية 26 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا 28 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم صلاح: نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب.. وضغط المباريات صعب 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد 39 دقيقة | الدوري الإسباني
هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مشاركة نبيل عماد الأولى.. النجمة يحقق انتصاره الأول أمام الخلود 50 دقيقة | سعودي في الجول
المصري يتخطى زيسكو بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523334/في-مفاجأة-كبرى-فيورنتينا-يفوز-على-كومو