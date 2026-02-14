هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ

السبت، 14 فبراير 2026 - 20:33

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ - تشيلسي

كشف هاري كين لاعب بايرن ميونيخ عن رغبته الشديدة في تحطيم الرقم القياسي المسجل بإسم روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة حاليا والفريق الألماني سابقا.

ويحمل روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ يتعلق بتسجيله 41 هدفا بالدوري.

وقال هاري كين في تصريحات لسكاي سبورت: "كل شيء ممكن بالطبع لا يزال الطريق طويلا، وهو رقم قياسي مذهل لكن أنا في لحظة جيدة وفي وضع مميز الآن".

وواصل "من الجميل أن أساعد الفريق مرة أخرى اليوم، لكن سنرى هذا سيحدد عندما نصل تقريبا إلى شهر أبريل".

وأردف "لنرى إلى أي مدى أستطيع الاقتراب، ثم يمكننا التفكير في الأمر في الوقت الحالي كل شيء يتعلق بمحاولة تسجيل الهدف التالي".

وحقق بايرن ميونيخ انتصارا كبيرا أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل هاري كين ثنائية فيما تولى الألماني ليون جورتيزكا مهمة تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ.

ليرفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 57 في جدول ترتيب الدوري الألماني من 18 انتصارا و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

وتجمد رصيد فيردر بريمن عند النقطة 19 في المركز السادس عشر من 4 انتصارات و11 تعادل و7 هزائم.

بايرن ميونيخ هاري كين روبرت ليفاندفسكي
