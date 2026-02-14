الأهلي يختتم تحضيراته لمواجهة الجيش الملكي.. ومحاضرة من توروب

اختتم الأهلي تحضيراته استعدادا لمباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في السادسة مساء غد الأحد على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانا بدنيا وفنيا متنوعا ضمن فقرات المران قبل أن يختتم توروب فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا تدريبات بدنية وفنية منفردة قبل خوض التقسيمة مع بقية اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في السابعة مساء غد الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبياً بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.