منافس مصر في كأس العالم.. إلغاء ودية إيران وإسبانيا

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلغاء مباراة منتخب إسبانيا الودية ضد إيران والمقرر لها قبل كأس العالم 2026 في أمريكا.

وكشف موقع "فوتبول 360" الإيراني أن إسبانيا قررت إلغاء المباراة بسبب الاحتجاجات الكبيرة في البلاد والتي تقابلها السلطات الإيرانية بالقوة ضد الشعب.

بينما أشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن منتخب إيران مهدد بعدم خوض أي مباراة ودية قبل كأس العالم لنفس السبب وهو القمع ضد المتظاهرين.

ويبقى الأمل الأخير لمنتخب إيران هو المشاركة في دورة ودية تقام في الأردن تضم أيضا الأردن ونيجيريا وكوستاريكا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم بجانب كل من إيران وبلجيكا ونيوزيلاندا.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة بعد كل من 1934 و1990 و2018.