جيهي يقود مانشستر سيتي للتأهل على حساب سالفورد في كأس إنجلترا

السبت، 14 فبراير 2026 - 19:00

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي انتصارا ثمينا أمام سالفورد سيتي بهدفين مقابل لا شيء في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة جون ستونز أساسي بعد غياب طويل عن الملاعب.

وسجل هدف السيتي الأول مدافع سالفورد بالخطأ في مرمى فريقه بعد صناعة من ريان آيت نوري.

أخبار متعلقة:
انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي(2) -(0) سالفورد سيتي.. تأهل مستحق تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي سكاوتنج في الجول - "ميدو" جوهرة الجيش.. خريج مدرسة مانشستر سيتي الذي وُلد من رحم "تضحية أب" وصدمة الأهلي

وأحرز مارك جيهي هدف مانشستر سيتي الثاني في المباراة.

وتأهل مانشستر سيتي للدور القادم في انتظار القرعة لمعرفة المنافس.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من مانشستر سيتي ترجمها بهدف أول للفريق بالنيران الصديقة بعد صناعة من ريان آيت نوري في الدقيقة 7.

واضطر بيب جوارديولا لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 21 بخروج اللاعب الشاب ماكس ألاين للإصابة.

وسجل عمر مرموش هدف ثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 وتم إلغاؤه لوجود حالة تسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 41 أهدر سالفورد فرصة تسجيل هدف التعادل وتألق جيمس ترافورد لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي.

وأهدر فريق سالفورد هدف التعادل مرة آخرى عند الدقيقة 60 وتألق جيمس ترافورد ليحافظ على نظافة شباكه.

وضاعف مارك جيهي النتيجة لمانشستر سيتي عند الدقيقة 81 ليؤكد انتصار الفريق والتأهل للدور القادم من كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي سالفورد سيتي
نرشح لكم
تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام أساسيان مع إنتر.. ويلديز في هجوم يوفنتوس تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ حسن بلتاجي يكشف لـ في الجول: تفاصيل اختياره كمحاضر في دورتموند.. وطريقة تطوير مجال التحليل في مصر في مفاجأة كبرى.. فيورنتينا يفوز على كومو حرب التصريحات تشتعل بين لويس إنريكي وديمبلي عقب الهزيمة من رين رسالة نارية من برشلونة إلى رئيس الاتحاد الإسباني بشأن التحكيم بعد حصتين تدريبتين فقط.. إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء أمام كوبنهاجن
أخر الأخبار
تشكيل دربي إيطاليا – لاوتارو وتورام أساسيان مع إنتر.. ويلديز في هجوم يوفنتوس 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية 26 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا 28 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم صلاح: نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب.. وضغط المباريات صعب 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد 39 دقيقة | الدوري الإسباني
هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مشاركة نبيل عماد الأولى.. النجمة يحقق انتصاره الأول أمام الخلود 50 دقيقة | سعودي في الجول
المصري يتخطى زيسكو بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523330/جيهي-يقود-مانشستر-سيتي-للتأهل-على-حساب-سالفورد-في-كأس-إنجلترا