جيهي يقود مانشستر سيتي للتأهل على حساب سالفورد في كأس إنجلترا

حقق مانشستر سيتي انتصارا ثمينا أمام سالفورد سيتي بهدفين مقابل لا شيء في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة جون ستونز أساسي بعد غياب طويل عن الملاعب.

وسجل هدف السيتي الأول مدافع سالفورد بالخطأ في مرمى فريقه بعد صناعة من ريان آيت نوري.

وأحرز مارك جيهي هدف مانشستر سيتي الثاني في المباراة.

وتأهل مانشستر سيتي للدور القادم في انتظار القرعة لمعرفة المنافس.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من مانشستر سيتي ترجمها بهدف أول للفريق بالنيران الصديقة بعد صناعة من ريان آيت نوري في الدقيقة 7.

واضطر بيب جوارديولا لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 21 بخروج اللاعب الشاب ماكس ألاين للإصابة.

وسجل عمر مرموش هدف ثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 وتم إلغاؤه لوجود حالة تسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 41 أهدر سالفورد فرصة تسجيل هدف التعادل وتألق جيمس ترافورد لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي.

وأهدر فريق سالفورد هدف التعادل مرة آخرى عند الدقيقة 60 وتألق جيمس ترافورد ليحافظ على نظافة شباكه.

وضاعف مارك جيهي النتيجة لمانشستر سيتي عند الدقيقة 81 ليؤكد انتصار الفريق والتأهل للدور القادم من كأس الاتحاد الإنجليزي.