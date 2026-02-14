بمشاركة كاملة من أحمد عبد القادر.. الكرمة يتعادل مع ديالي
السبت، 14 فبراير 2026 - 18:54
كتب : FilGoal
شارك أحمد عبد القادر مع فريقه الكرمة العراقي لأول مرة وذلك في التعادل مع فريق ديالي في الجولة 18 من الدوري العراقي.
أحمد عبد القادر
النادي : الكرمة
وتعادل الكرمة بهدف لمثله في المباراة ليرفع رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي.
بفارق 5 نقاط عن القوة الجوية المتصدر.
سجل ديالي هدف التقدم في الدقيقة 46 عن طريق أيمن صفاقسي.
وتعادل الكرمة في الدقيقة 71 بهدف سجله أحمد حسن مكنزي.
وبدأ أحمد عبد القادر المباراة بشكل أساسي، في أول ظهور له بعد انضمامه للكرمة قبل أسابيع قادما من الأهلي.
ولعب أحمد عبد القادر المباراة بالكامل مع فريقه.
وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق. وهما علي رحيم لاعب ديالي، ومحمد الطائي لاعب الكرمة.
