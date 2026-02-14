أشرف نصار: عقوبة مصطفى شلبي قرار شخصي.. ولا أميل للزمالك عى حساب الأهلي

السبت، 14 فبراير 2026 - 18:50

كتب : FilGoal

احتفال هدف مصطفى شلبي - البنك الأهلي ضد الأهلي

أوضح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن قرار عقوبة مصطفى شلبي لاعب الفريق جاء بقرار شخصي منه.

واحتفل شلبي بطريقة القوس والسهم الموجود بشعار نادي الزمالك عقب تسجيله في مرمى الأهلي.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عبر قناة النهار: "وقعنا عقوبة على مصطفى شلبي بقرار شخصي مني، لأنه يرتدي قميص البنك الأهلي، ولا علاقة لنا بشعار ناد آخر".

أخبار متعلقة:
مصطفى شلبي: تدربنا على هدفي في الأهلي.. واحتفالي لجمهور الزمالك محتفلا بالقوس والسهم.. مصطفى شلبي يتقدم لـ البنك أمام الأهلي خروج مصطفى شلبي من قائمة منتخب مصر الثاني.. والكشف عن بديله مدحت شلبي: لا يمكنني الخوض في حياة الخطيب الشخصية.. وهذه قصة التأشيرة

وشدد "لا أميل إلى بيع اللاعبين إلى الزمالك، أنا أبحث دائما عن مصلحة البنك الأهلي، وتربطني علاقات رائعة بمسؤولي الأهلي، وعلى رأسهم الخطيب".

وكشف مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي عن سر هدفه في الأهلي.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال شلبي عبر أون سبورت: "احتفالي بهدفي في الأهلي بالقوس والسهم هو إهداء لجمهور الزمالك وأي لاعب بالتأكيد يتمنى التواجد مع القلعة البيضاء".

وأوضح "لا اتأثر بالضغوط وفي الزمالك كنت أسير بشكل جيد وأشارك بشكل أساسي مع كل المدربين وغاب عني التوفيق بسبب الإصابات".

وأتم تصريحاته "أشكر جمهور الزمالك على فترتي مع الأبيض وأطالبهم بالاستمرار في دعم الفريق".

وانتقل مصطفى شلبي لصفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.

مصطفى شلبي البنك الأهلي الأهلي
نرشح لكم
الصحوة مستمرة للمباراة الثالثة تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على سموحة مع إثارة الـ+90 واعتراضات بالجملة.. تعادل بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8 ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit انتهت الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) سموحة "تستكمل عقب نهاية الموسم".. مصطفى قابيل يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وأربيل العراقي خبر في الجول - المصري يقرر صرف مستحقات اللاعبين بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية مواعيد مباريات اليوم الإثنين - 3 مواجهات في الدوري المصري.. وبرشلونة ضيفا على جيرونا
أخر الأخبار
الصحوة مستمرة للمباراة الثالثة تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على سموحة 11 دقيقة | الدوري المصري
لويس إنريكي: بدايتنا تشبه الموسم الماضي.. ولا أحد من الحراس يود اللعب ضد موناكو 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مع إثارة الـ+90 واعتراضات بالجملة.. تعادل بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية 25 دقيقة | الدوري المصري
من أجل زوجته.. إنفانتينو يحصل على الجنسية اللبنانية ساعة | آسيا
لكسر صيام اللاعبين.. رابطة الدوري الإنجليزي تقرر إيقاف المباريات وقت المغرب في رمضان ساعة | الكرة الأوروبية
كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8 ساعة | الدوري المصري
دوري NBA – فريق نجوم أمريكا يحسم لقب بطل مباراة كل النجوم ساعة | كرة السلة الأمريكية
ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع
/articles/523328/أشرف-نصار-عقوبة-مصطفى-شلبي-قرار-شخصي-ولا-أميل-للزمالك-عى-حساب-الأهلي