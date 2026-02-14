أشرف نصار: عقوبة مصطفى شلبي قرار شخصي.. ولا أميل للزمالك عى حساب الأهلي

أوضح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن قرار عقوبة مصطفى شلبي لاعب الفريق جاء بقرار شخصي منه.

واحتفل شلبي بطريقة القوس والسهم الموجود بشعار نادي الزمالك عقب تسجيله في مرمى الأهلي.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عبر قناة النهار: "وقعنا عقوبة على مصطفى شلبي بقرار شخصي مني، لأنه يرتدي قميص البنك الأهلي، ولا علاقة لنا بشعار ناد آخر".

وشدد "لا أميل إلى بيع اللاعبين إلى الزمالك، أنا أبحث دائما عن مصلحة البنك الأهلي، وتربطني علاقات رائعة بمسؤولي الأهلي، وعلى رأسهم الخطيب".

وكشف مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي عن سر هدفه في الأهلي.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال شلبي عبر أون سبورت: "احتفالي بهدفي في الأهلي بالقوس والسهم هو إهداء لجمهور الزمالك وأي لاعب بالتأكيد يتمنى التواجد مع القلعة البيضاء".

وأوضح "لا اتأثر بالضغوط وفي الزمالك كنت أسير بشكل جيد وأشارك بشكل أساسي مع كل المدربين وغاب عني التوفيق بسبب الإصابات".

وأتم تصريحاته "أشكر جمهور الزمالك على فترتي مع الأبيض وأطالبهم بالاستمرار في دعم الفريق".

وانتقل مصطفى شلبي لصفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك.