انتهت في الكونفدرالية - الزمالك (2)-(1) كايزر تشيفز.. صدارة بيضاء

السبت، 14 فبراير 2026 - 18:02

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك ضد كايزر تشيفز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز.

ويلعب الزمالك ضد كايزر تشيفز ضمن ختام دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

لمتابعة مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق75 ماكابي ليليبو يقلص الفارق بضربة رأسية

ق72 عبد الله السعيد يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية

53 جوان بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك بضربة رأسية رائعة

بداية الشوط الثاني

........................................

نهاية الشوط الأول

ق26 تصويبة صاروخية من عدي الدباغ يتصدى لها حارس مرمى كايزر تشيفز

ق22 مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك ينقذ هدف محقق بعد تسديدة قوية

ق13 انطلاقة رائعة من أحمد شريف وتسديدة قوية لكنها مرت أعلى مرمى كايزر تشيفز

انطلاق المباراة

الزمالك الكونفدرالية كايزر تشيفز
