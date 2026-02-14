حرب التصريحات تشتعل بين لويس إنريكي وديمبلي عقب الهزيمة من رين

السبت، 14 فبراير 2026 - 17:56

كتب : عبد الرحمن شريف

إنريكي وديمبلي

يبدو أن الأمور داخل باريس سان جيرمان لم تعد مستقرة بين لويس إنريكي المدير الفني للفريق وعثمان ديمبلي.

وتعرض الفريق الباريسي بالأمس لهزيمة مفاجئة أمام ستاد رين بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي.

وعقب نهاية المباراة توترت الأجواء خاصة في التصريحات بين ديمبلي وإنريكي.

وتحدث عثمان ديمبلي أولا لوسائل الإعلام عقب المباراة وقال: "يجب علينا قبل كل شيء أن نلعب لصالح باريس سان جيرمان لنتمكن من الفوز بالمباريات".

وواصل " إذا لعبت من أجل نفسك وليس من أجل الفريق فلن نحقق أي لقب".

وأتم "في الموسم الماضي وضعنا مصلحة الفريق أولا قبل أن نفكر في أنفسنا، وأعتقد أننا بحاجة إلى استعادة ذلك مجددا".

ليأتي دور لويس إنريكي المدير الفني للفريق الذي بدوره استنكر تصريحات عثمان ديمبلي وتحدث في المؤتمر الصحفي وقال: "هذه التصريحات لا قيمة لها هي نتيجة الغضب بعد مباراة وهذا واضح ليس لدينا ما نخسره".

وسجل موسى التعمري وإستيبان ليبول وبريل إمبولو أهداف رين، بينما أحرز عثمان ديمبيلي هدف باريس سان جيرمان الوحيد.

وافتتح المهاجم الأردني التسجيل لصالح رين في الدقيقة 34 بعد تسديدة مقوسة رائعة.

وضاعف ليبول النتيجة في الدقيقة 69 من صناعة سيباستيان شيمانسكي.

وقلص ديمبيلي الفارق بعد دقيقتين من رأسية.

وأنهى إمبولو آمال باريس سان جيرمان في التعادل على الأقل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد التسجيل بالبطن عقب عرضية من لودوفيك بلا.

وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 51 في صدارة الدوري الفرنسي لتكون في تهديد.

وارتفع رصيد رين للنقطة 34 في المركز الخامس.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي
