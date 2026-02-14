كأس مصر - زد إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح

حجز نادي زد مقعدا في نصف نهائي كأس مصر بالفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح.

وفاز زد على حرس الحدود 4-2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقدم حرس الحدود عن طريق محمد حمدي زكي بهدف في الدقيقة 69.

بتصويبة أرضية مباغتة.. محمد حمدي زكي يتقدم لحرس الحدود بهدف أمام زد ⚽🔴 pic.twitter.com/FmBsYxvTje — ON Sport (@ONTimeSports) February 14, 2026

وأدرك معط مجاسا التعادل لنادي زد في الدقيقة 75.

هدية على طبق من ذهب.. ماتا ماجاسا يسجل هدف التعادل سريعًا لزد في شباك حرس الحدود ⚽ pic.twitter.com/fD622LKNbY — ON Sport (@ONTimeSports) February 14, 2026

وانتهى الشوطين الإضافيين لمباراة زد وحرس الحدود بالنتيجة ذاتها بهدف لهدف ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح.

وسجل محمود صابر، وعبد الله بكري، وأحمد الصغيري، وعلي جمال 4 ركلات بنجاح لنادي زد.

فيما أحرز محمد حمدي زكي وإبراهيم عبد الحكيم ركلتين لحرس الحدود بنجاح ليفوز زد 4-2.

وتعد تلك المرة الثانية في تاريخ نادي زد التي يتأهل فيها لنصف نهائي كأس مصر.