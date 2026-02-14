كأس مصر - زد إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح
السبت، 14 فبراير 2026 - 17:43
كتب : FilGoal
حجز نادي زد مقعدا في نصف نهائي كأس مصر بالفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح.
وفاز زد على حرس الحدود 4-2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وتقدم حرس الحدود عن طريق محمد حمدي زكي بهدف في الدقيقة 69.
بتصويبة أرضية مباغتة.. محمد حمدي زكي يتقدم لحرس الحدود بهدف أمام زد ⚽🔴 pic.twitter.com/FmBsYxvTje— ON Sport (@ONTimeSports) February 14, 2026
وأدرك معط مجاسا التعادل لنادي زد في الدقيقة 75.
هدية على طبق من ذهب.. ماتا ماجاسا يسجل هدف التعادل سريعًا لزد في شباك حرس الحدود ⚽ pic.twitter.com/fD622LKNbY— ON Sport (@ONTimeSports) February 14, 2026
وانتهى الشوطين الإضافيين لمباراة زد وحرس الحدود بالنتيجة ذاتها بهدف لهدف ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح.
وسجل محمود صابر، وعبد الله بكري، وأحمد الصغيري، وعلي جمال 4 ركلات بنجاح لنادي زد.
فيما أحرز محمد حمدي زكي وإبراهيم عبد الحكيم ركلتين لحرس الحدود بنجاح ليفوز زد 4-2.
وتعد تلك المرة الثانية في تاريخ نادي زد التي يتأهل فيها لنصف نهائي كأس مصر.