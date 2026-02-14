كأس مصر - زد إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح

السبت، 14 فبراير 2026 - 17:43

كتب : FilGoal

زد ضد حرس الحدود - كأس مصر

حجز نادي زد مقعدا في نصف نهائي كأس مصر بالفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح.

وفاز زد على حرس الحدود 4-2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقدم حرس الحدود عن طريق محمد حمدي زكي بهدف في الدقيقة 69.

وأدرك معط مجاسا التعادل لنادي زد في الدقيقة 75.

وانتهى الشوطين الإضافيين لمباراة زد وحرس الحدود بالنتيجة ذاتها بهدف لهدف ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح.

وسجل محمود صابر، وعبد الله بكري، وأحمد الصغيري، وعلي جمال 4 ركلات بنجاح لنادي زد.

فيما أحرز محمد حمدي زكي وإبراهيم عبد الحكيم ركلتين لحرس الحدود بنجاح ليفوز زد 4-2.

وتعد تلك المرة الثانية في تاريخ نادي زد التي يتأهل فيها لنصف نهائي كأس مصر.

