رسالة نارية من برشلونة إلى رئيس الاتحاد الإسباني بشأن التحكيم

قدم نادي برشلونة شكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم يدين بها حكام مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي تقديم شكوى رسمية ضد الحكم بسبب القرارات المشكوك في صحتها بالمباراة والتي تضرروا بها.

وجاء نص البيان كالتالي:

يدين نادي برشلونة وجود قرارات متباينة تجاه حالات متطابقة في طبيعتها، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية ويرى أن هذا التباين يخلق شعورا بازدواجية المعايير، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة والأمن القانوني التي يجب أن تحكم المنافسة.

وأشار النادي إلى عدم الاتساق في تفسير لمسات اليد داخل منطقة الجزاء، حتى في مباريات أدارها نفس الحكام ويعزز هذا النقص في التوحيد الانطباع وغياب قابلية التنبؤ في تطبيق القانون.

وبعيدا عن الحالات الفردية، شدد برشلونة على تكرار أخطاء تحكيمية فادحة طوال الموسم، كان العديد منها حاسما وجاء ضد مصلحة النادي ويرى أن هذا التراكم يؤثر مباشرة على نزاهة المنافسة ويولد حالة متزايدة من انعدام الثقة.

وأبدى النادي شكوكا مبررة حول استخدام التقنية وتطبيقها الصحيح، خصوصا في القرارات المليمترية التي لم ترفق بتفسيرات تقنية حاسمة كما ندد بغياب الشفافية في إدارة ونشر تسجيلات صوت الفيديو.

تساءل برشلونة عن غياب معيار واضح وموحد لإرسال الحكام لمراجعة اللقطات على الشاشة، معتبرا أن ذلك يساهم في خلق شعور بعدم الأمان وعدم المساواة في اتخاذ القرارات.

كما طالب نادي برشلونة بالنشر الكامل لجميع تسجيلات صوت الفيديو، بغض النظر عما إذا كانت هناك مراجعة ميدانية، باعتبار ذلك إجراء أساسيا للشفافية والتوعية التحكيمية.

ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق انتصارا كبيرا أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل رباعية أتلتيكو مدريد كل من إيريك جارسيا بالخطأ في مرماه، وأنطوان جريزمان، وأديمولا لوكمان، وجوليان ألفاريز، جاءت جميعها في الشوط الأول.

برشلونة تلقى الرباعية لأول مرة منذ أغسطس 2020 في شوط واحد حين تلقى الخسارة أمام بايرن ميونيخ 8-2.

وقتها انتهى الشوط الأول بتأخر برشلونة برباعية أمام الفريق البافاري الذي كان هانز فليك مدربا له.