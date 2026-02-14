رسالة نارية من برشلونة إلى رئيس الاتحاد الإسباني بشأن التحكيم

السبت، 14 فبراير 2026 - 17:48

كتب : FilGoal

برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

قدم نادي برشلونة شكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم يدين بها حكام مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي تقديم شكوى رسمية ضد الحكم بسبب القرارات المشكوك في صحتها بالمباراة والتي تضرروا بها.

وجاء نص البيان كالتالي:

أخبار متعلقة:
أربيلوا يسخر من برشلونة.. ويعلن جاهزية مبابي لمواجهة ريال سوسيداد "تقنية التسلل لم تعمل".. لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني توضح سبب إلغاء هدف برشلونة حوار في الجول - مكتشف مودريتش: انتقال حمز عبد الكريم إلى برشلونة دفعة كبيرة للكرة المصرية

يدين نادي برشلونة وجود قرارات متباينة تجاه حالات متطابقة في طبيعتها، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية ويرى أن هذا التباين يخلق شعورا بازدواجية المعايير، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة والأمن القانوني التي يجب أن تحكم المنافسة.

وأشار النادي إلى عدم الاتساق في تفسير لمسات اليد داخل منطقة الجزاء، حتى في مباريات أدارها نفس الحكام ويعزز هذا النقص في التوحيد الانطباع وغياب قابلية التنبؤ في تطبيق القانون.

وبعيدا عن الحالات الفردية، شدد برشلونة على تكرار أخطاء تحكيمية فادحة طوال الموسم، كان العديد منها حاسما وجاء ضد مصلحة النادي ويرى أن هذا التراكم يؤثر مباشرة على نزاهة المنافسة ويولد حالة متزايدة من انعدام الثقة.

وأبدى النادي شكوكا مبررة حول استخدام التقنية وتطبيقها الصحيح، خصوصا في القرارات المليمترية التي لم ترفق بتفسيرات تقنية حاسمة كما ندد بغياب الشفافية في إدارة ونشر تسجيلات صوت الفيديو.

تساءل برشلونة عن غياب معيار واضح وموحد لإرسال الحكام لمراجعة اللقطات على الشاشة، معتبرا أن ذلك يساهم في خلق شعور بعدم الأمان وعدم المساواة في اتخاذ القرارات.

كما طالب نادي برشلونة بالنشر الكامل لجميع تسجيلات صوت الفيديو، بغض النظر عما إذا كانت هناك مراجعة ميدانية، باعتبار ذلك إجراء أساسيا للشفافية والتوعية التحكيمية.

ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق انتصارا كبيرا أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل رباعية أتلتيكو مدريد كل من إيريك جارسيا بالخطأ في مرماه، وأنطوان جريزمان، وأديمولا لوكمان، وجوليان ألفاريز، جاءت جميعها في الشوط الأول.

برشلونة تلقى الرباعية لأول مرة منذ أغسطس 2020 في شوط واحد حين تلقى الخسارة أمام بايرن ميونيخ 8-2.

وقتها انتهى الشوط الأول بتأخر برشلونة برباعية أمام الفريق البافاري الذي كان هانز فليك مدربا له.

برشلونة الاتحاد الإسباني لكرة القدم
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ حسن بلتاجي يكشف لـ في الجول: تفاصيل اختياره كمحاضر في دورتموند.. وطريقة تطوير مجال التحليل في مصر في مفاجأة كبرى.. فيورنتينا يفوز على كومو جيهي يقود مانشستر سيتي للتأهل على حساب سالفورد في كأس إنجلترا حرب التصريحات تشتعل بين لويس إنريكي وديمبلي عقب الهزيمة من رين بعد حصتين تدريبتين فقط.. إبراهيم عادل على مقاعد البدلاء أمام كوبنهاجن انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي(2) -(0) سالفورد سيتي.. تأهل مستحق
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - غياب مبابي وعودة فينيسيوس أمام ريال سوسيداد 7 دقيقة | الدوري الإسباني
هاري كين يستهدف الرقم القياسي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مشاركة نبيل عماد الأولى.. النجمة يحقق انتصاره الأول أمام الخلود 18 دقيقة | سعودي في الجول
المصري يتخطى زيسكو بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
رأسية بيزيرا وصاروخية السعيد.. الزمالك يقصي كايزر تشيفز ويخطف الصدارة 42 دقيقة | الدوري المصري
حسن بلتاجي يكشف لـ في الجول: تفاصيل اختياره كمحاضر في دورتموند.. وطريقة تطوير مجال التحليل في مصر 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرابع هذا الموسم.. عبد الله السعيد يسجل للزمالك في كايزر تشيفز 58 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - مايلي يقود الهجوم أمام باور ديناموز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523321/رسالة-نارية-من-برشلونة-إلى-رئيس-الاتحاد-الإسباني-بشأن-التحكيم