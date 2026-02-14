تشكيل الزمالك - الدباغ ومنسي وبيزيرا يقودون الهجوم أمام كايزر تشيفز

يقود المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ تشكيل نادي الزمالك خلال المواجهة المرتقبة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويلعب الزمالك أمام كايزر تشيفز بعد قليل على ستاد هيئة قناة السويس في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما يتواجد الثنائي ناصر منسي وخوان بيزيرا في التشكيل الأساسي للزمالك في مواجهته المرتقبة ضد كايزر تشيفز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر كايزر تشيفز المجموعة بـ 10 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز من أجل ضمان الصعود.

وقد يتأهل الزمالك في حالة التعادل أو الخسارة بشرط خسارة المصري أمام زيسكو يونايتد في الجولة الأخيرة في الوقت ذاته.

