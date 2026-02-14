مؤتمر الشناوي: الأهلي يسير بخطوات ثابتة في دوري الأبطال.. وننتظر دعم جماهيرنا أمام الجيش الملكي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على أهمية مباراة فريقه ضد الجيش الملكي المغربي رغم ضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الجيش الملكي مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: "الهدف في مباراة الغد أمام الجيش الملكي هو تحقيق الفوز والصعود كمتصدر للمجموعة".

وأضاف "الأهلي سيخوض مواجهة الجيش الملكي بروح عالية، بحثا عن الانتصار وإسعاد الجماهير التي ستكون حاضرة في المدرجات لدعم الفريق".

وأتم تصريحاته "لاعبو الأهلي يشعرون دائما بالسعادة في وجود الجماهير داخل الملعب، خاصة أن دعمهم يمثل دافعا كبيرا للفريق لتقديم أفضل أداء".

"الأهلي يسير بخطوات مميزة في دوري أبطال إفريقيا، وهدفنا الأساسي هو التتويج باللقب، إلى جانب المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري".

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في السادسة مساء الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي حصوله على موافقة سلطات الأمن على حضور السعة الكاملة للجمهور في مباراة الجيش الملكي المغربي.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.

ووجه الأهلي الشكر إلى وزير الداخلية وسلطات الأمن على موافقتهم على حضور السعة الكاملة في المباراة المقبلة.