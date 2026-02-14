قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وبيلينجهام.. وعودة فينيسيوس لمواجهة سوسيداد

السبت، 14 فبراير 2026 - 15:23

كتب : FilGoal

ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد ضد فالنسيا

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة فريقه الذي سيلعب مساء اليوم ضد ريال سوسيداد.

ويلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد بالجولة 24 بالدوري الإسباني.

وتشهد القائمة استمرار غياب رودريجو وجود بيلينجهام، بينما عاد فينيسيوس جونيور بعد نهاية فترة الإيقاف.

وجاءت القائمة بالقائمة كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرخيو ميستري.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن.

الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - ساستيرو - بالاسيوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.

