سكاي: أنشيلوتي ينوي توقيع عقد جديد مع البرازيل

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن كارلو أنشيلوتي بات قريبًا من توقيع عقد جديد مع منتخب البرازيل.

وأوضحت الشبكة أن المدرب الإيطالي ينوي تمديد تعاقده حتى عام 2030، بما يتيح له قيادة المنتخب في نسختين من كأس العالم.

وكان أنشيلوتي قد تولى تدريب البرازيل في يونيو الماضي عقب نهاية عقده مع ريال مدريد، بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026.

ويتقاضى المدرب الإيطالي 10 ملايين يورو سنويًا، مع وجود بند يمنحه مكافأة قدرها 5 ملايين يورو حال التتويج بلقب كأس العالم 2026. كما يمنحه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مرونة بالسفر إلى كندا لقضاء بعض الوقت مع عائلته.

وسبق لأنشيلوتي أن علّق على مسألة التجديد قائلًا:

"لسنا في عجلة من أمرنا، ولكن إذا كانت الفكرة هي المضي قدمًا فلا مشكلة. الحقيقة أن العقد قبل كأس العالم يكون أقل من الناحية المالية، وبعدها قد يكون أعلى بكثير."

وقاد أنشيلوتي المنتخب في 8 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين، وسجل الفريق 14 هدفًا مقابل استقبال 5 أهداف.