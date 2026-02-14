أهلي طرابلس الليبي يصدر بيانا بشأن التعاقد مع لامين كمارا لاعب نهضة بركان

السبت، 14 فبراير 2026 - 14:24

كتب : FilGoal

لامين كمارا - نهضة بركان

أصدر نادي أهلي طرابلس الليبي بيانا رسيما بشأن التعاقد مع السنغالي مامادو لامين كمارا لاعب وسط نهضة بركان المغربي.

وفشل أهلي طرابلس في قيد كمارا قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بالدوري الليبي.

وأوضح أهلي طرابلس في بيانه أنه أتم كافة الاتفاقات بشان ضم كامارا لكن ضيق الوقت وقف عائقا أمام تسجيل اللاعب ضمن صفوفه.

وقال أهلي طرابلس في بيانه:

"يؤكد النادي الأهلي الرياضي أن اجراءات التعاقد مع اللاعب السنغالي مامادو الأمين كمارا قد جرت بصورة قانونية صحيحة، بعد اتفاق نهائي مع اللاعب ومحاميه مبدئياً على دفع الشرط الجزائي للاعب، ولا يتم في هذه الحالة الدفع إلا بعد صدور البطاقة الدولية، وتقديم المستندات المطلوبة داخل نافذة التسجيل المعتمدة واعتبار اللاعب حراً في هذه الحالة"

"وفي الوقت الذي سابق فيه النادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء إجراءات التسجيل الخاصة باللاعب إلا أن ضيق الوقت وتأخر اكتمال اجراءات الاتفاق النهائي بين الطرفين، فإنه يشكر اللاعب كامارا ومحاميه المحترم على الجهد المبذول من قبلهما وكذلك اختيارهما لعرض النادي الأهلي على باقي العروض الأخرى"

"ويؤكد النادي الأهلي استمراره في مشروعه لدعم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل الأسماء من اللاعبين المحترفين، خلال فترة الانتقالات القادمة، وأنه يثق في اختيارات الجهاز الفني التي تمت خلال فترة الانتقالات الحالية".

لا يتوفر وصف.

وتعاقد أهلي طرابلس مع 3 لاعبين من الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وضم الفريق الذي يقوده حسام البدري كل من: مصطفى شكشك لاعبي إنبي معارا حتى نهاية الموسم، وبلاتي توريه لاعب بيراميدز، وإسحاق يعقوب ظيهر أيسر البنك الأهلي.

كما تعاقد أهلي طرابلس مع النيجيري ستانلي أوجو من الترجي الجرجيسي، وبابلو الصباغ قادما من سون الكوري الجنوبي.

