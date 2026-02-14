سلة - خبر في الجول – على خليفة يدخل دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري لبحث إمكانية ضمه

السبت، 14 فبراير 2026 - 11:26

كتب : هاني العوضي

علي خليفة

دخل على خليفة اللاعب المصري المحترف في دوري الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري وضع على خليفة ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وذلك في حالة استقرار الجهاز الفني على ضمه للأخضر.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - فوز الأهلي وسبورتنج في دوري السيدات كرة سلة – الأهلي يتسلم درع دوري المرتبط سلة - جنيدي لـ في الجول: أوجستي هو من اختار قائمة مصر بالكامل.. وهذا موقف المصابين كرة سلة – إصابة ميرال أشرف لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

ويلعب خليفة حاليا مع جامعة لويس فيل في أمريكا.

وكان خليفة الذي سبق له اللعب مع سبورتنج قد هاجر إلى كندا.

وسبق لخليفة اللعب بدوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة مع فريق جامعة شارلوت. ويجيد اللاعب اللعب في مركز 4 بالملعب.

ويشارك الاتحاد السكندري حاليا في دوري سوبر السلة وأنهى المرحلة الترتيبية في الركز الأول.

وكان الاتحاد السكندري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري السوبر خلف الأهلي، بينما توج باللقب خلال الموسم قبل الماضي.

الاتحاد السكندري سلة علي خليفة
نرشح لكم
كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة كرة سلة - فوز الأهلي وسبورتنج في دوري السيدات مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal سلة - جنيدي لـ في الجول: أوجستي هو من اختار قائمة مصر بالكامل.. وهذا موقف المصابين كرة سلة – الأهلي يتسلم درع دوري المرتبط كرة سلة – إصابة ميرال أشرف لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي كرة سلة - عودة عاصم مرعي.. أجوستي يعلن قائمة منتخب مصر الأولى معه كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر
أخر الأخبار
سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد سليمان يطمئن الجميع على سلامة جماهير الزمالك 6 ساعة | الكرة الإفريقية
صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس 6 ساعة | الكرة الأوروبية
المساهمة الـ 200.. فينيسيوس يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار كبير على سوسييداد 7 ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية 7 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523303/سلة-خبر-في-الجول-على-خليفة-يدخل-دائرة-اهتمامات-الاتحاد-السكندري-لبحث-إمكانية-ضمه