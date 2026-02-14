سلة - خبر في الجول – على خليفة يدخل دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري لبحث إمكانية ضمه

دخل على خليفة اللاعب المصري المحترف في دوري الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري وضع على خليفة ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وذلك في حالة استقرار الجهاز الفني على ضمه للأخضر.

ويلعب خليفة حاليا مع جامعة لويس فيل في أمريكا.

وكان خليفة الذي سبق له اللعب مع سبورتنج قد هاجر إلى كندا.

وسبق لخليفة اللعب بدوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة مع فريق جامعة شارلوت. ويجيد اللاعب اللعب في مركز 4 بالملعب.

ويشارك الاتحاد السكندري حاليا في دوري سوبر السلة وأنهى المرحلة الترتيبية في الركز الأول.

وكان الاتحاد السكندري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري السوبر خلف الأهلي، بينما توج باللقب خلال الموسم قبل الماضي.