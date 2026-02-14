سلة - خبر في الجول – الاتحاد السكندري يقترب من ضم علي خليفة لاعب سبورتنج السابق

السبت، 14 فبراير 2026 - 11:26

كتب : هاني العوضي

علي خليفة

يقترب الاتحاد السكندري من التعاقد مع علي خليفة لاعب سبورتنج السابق.

وعلم FilGoal.com أن خليفة سيوقع مع أحد فرق القسم الثاني من خلال الاتحاد السكندري حتى يتسنى له قيد اللاعب في الموسم المقبل دون أن يحتسب صفقة وتجنبا لدفع مخالفة القيد.

وكان خليفة الذي سبق له اللعب مع سبورتنج قد هاجر إلى كندا.

وسبق لخليفة اللعب بدوري الجامعات الأمريكي لكرة السلة مع فريق جامعة شارلوت.

ويجيد اللاعب اللعب في مركز 4 بالملعب.

ويشارك الاتحاد السكندري حاليا في دوري سوبر السلة.

وكان الاتحاد السكندري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري السوبر خلف الأهلي، بينما توج باللقب خلال الموسم قبل الماضي.

