مواعيد مباريات السبت - مواجهتان مصيريتان لـ الزمالك والمصري.. ويوفنتوس ضد إنتر
السبت، 14 فبراير 2026 - 10:42
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026 والقوات الناقلة.
الدوري الإسباني
إسبانيول × سيلتا فيجو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
إشبيلية × ديبورتيفو ألافيس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإيطالي
كومو × فيورنتينا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
لاتسيو × أتالانتا.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
إنتر × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الألماني
فيردر بريمن × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هوفنهايم × فرايبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هامبورج × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
باير ليفركوزن × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
لايبزج × فولفسبورج.. 6:30 مساء - تطبيق شاهد.
شتوتجارت × كولن.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري السعودي
الفتح × النصر.. 7:30 مساء - ثمانية.
دوري أبطال إفريقيا
ماميلودي صنداونز × مولودية الجزائر.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الهلال × سانت إيلوي لوبوبو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
سيمبا × استاد مالي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 6.
الترجي × بترو أتلتيكو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
نهضة بركان × ريفيرز يونايتد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
بيراميدز × باور ديناموز.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.
كأس الكونفدرالية الإفريقية
المصري × زيسكو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.
الزمالك × كايزر تشيفز.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.
اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس.
ربع نهائي كأس مصر
حرس الحدود × زد.. 2:30 مساء - أون سبورت 1.
كأس الاتحاد الإنجليزي
بيرتن ألبيون × وست هام.. 2:15 مساء.
مانشستر سيتي × سالفورد سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.
أستون فيلا × نيوكاسل.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس.
ليفربول × برايتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس.
