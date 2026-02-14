مواعيد مباريات السبت - مواجهتان مصيريتان لـ الزمالك والمصري.. ويوفنتوس ضد إنتر

السبت، 14 فبراير 2026 - 10:42

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك وسموحة

تختتم اليوم مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 14 فبراير 2026 والقوات الناقلة.

الدوري الإسباني

إسبانيول × سيلتا فيجو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

إشبيلية × ديبورتيفو ألافيس.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

كومو × فيورنتينا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

لاتسيو × أتالانتا.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

إنتر × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الألماني

فيردر بريمن × بايرن ميونيخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × فرايبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هامبورج × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

لايبزج × فولفسبورج.. 6:30 مساء - تطبيق شاهد.

شتوتجارت × كولن.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري السعودي

الفتح × النصر.. 7:30 مساء - ثمانية.

دوري أبطال إفريقيا

ماميلودي صنداونز × مولودية الجزائر.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الهلال × سانت إيلوي لوبوبو.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

سيمبا × استاد مالي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 6.

الترجي × بترو أتلتيكو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

نهضة بركان × ريفيرز يونايتد.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

بيراميدز × باور ديناموز.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 4.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

المصري × زيسكو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.

الزمالك × كايزر تشيفز.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.

اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس.

ربع نهائي كأس مصر

حرس الحدود × زد.. 2:30 مساء - أون سبورت 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

بيرتن ألبيون × وست هام.. 2:15 مساء.

مانشستر سيتي × سالفورد سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.

أستون فيلا × نيوكاسل.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس.

ليفربول × برايتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

ريال مدريد دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية يوفنتوس، إنتر مواعيد مباريات السبت
