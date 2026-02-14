هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي

حجز تشيلسي مقعدا في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على هال سيتي برباعية.

وسجل أهداف تشيلسي: استيفاو، وبيدرو نيتو 3 أهداف (هاتريك).

وترجم بيدرو نيتو سيطرة تشيلسي إلى الهدف الأول في الدقيقة 40، حين هيأ ليام ديلاب الكرة إلى نيتو الذي سدد ببراعة في الشباك.

وضاعف تشيلسي النتيجة في الدقيقة 51، بعدما فشل الحارس في التعامل مع كرة نيتو المقوسة لتسكن الشباك.

وأضاف إستيفاو الهدف الثالث بتسديدة هادئة من داخل المنطقة في الدقيقة 59، قبل أن يختتم نيتو الرباعية في الدقيقة 71 بتسديدة أرضية بعد تمريرة من ديلاب.

وفي مباراة أخرى، فاز ريكسهام على إيبسويتش تاون بهدف دون رد، ليبلغ النادي الويلزي دور الـ16 للمرة الأولى منذ موسم 1996/1997.