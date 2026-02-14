هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي

السبت، 14 فبراير 2026 - 01:06

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو - تشيلسي

حجز تشيلسي مقعدا في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على هال سيتي برباعية.

وسجل أهداف تشيلسي: استيفاو، وبيدرو نيتو 3 أهداف (هاتريك).

وترجم بيدرو نيتو سيطرة تشيلسي إلى الهدف الأول في الدقيقة 40، حين هيأ ليام ديلاب الكرة إلى نيتو الذي سدد ببراعة في الشباك.

أخبار متعلقة:
روسينيور: محبط من تعادل تشيلسي مع ليدز أراوخو: شعرت أنني لست بخير لعام ونصف.. وتغيرت منذ الطرد ضد تشيلسي ليدز يعطل انتصارات تشيلسي.. ونيوكاسل يدق المسمار الأخير في نعش فرانك مع توتنام شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد

وضاعف تشيلسي النتيجة في الدقيقة 51، بعدما فشل الحارس في التعامل مع كرة نيتو المقوسة لتسكن الشباك.

وأضاف إستيفاو الهدف الثالث بتسديدة هادئة من داخل المنطقة في الدقيقة 59، قبل أن يختتم نيتو الرباعية في الدقيقة 71 بتسديدة أرضية بعد تمريرة من ديلاب.

وفي مباراة أخرى، فاز ريكسهام على إيبسويتش تاون بهدف دون رد، ليبلغ النادي الويلزي دور الـ16 للمرة الأولى منذ موسم 1996/1997.

هال سيتي تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
في غياب مصطفى محمد.. نانت يواصل الخسارة بالسقوط أمام موناكو سيشاهد دربي إيطاليا في هدوء.. ميلان يتغلب على بيزا بصعوبة الصدارة مهددة.. باريس سان جيرمان يخسر من رين بثلاثية "الأداء لا يليق بفريق يريد اللقب".. تقرير يكشف كواليس توبيخ فليك للاعبيه بريمير: الدوري انتهى بالنسبة لـ يوفنتوس.. وسنحاول الفوز على إنتر مؤتمر لوكاتيلي: أتمنى أن يقدم ديماركو مباراة سيئة أمامنا مؤتمر كيفو: الفوز على يوفنتوس لن يكون الضربة القاضية للدوري رومانو: إيجور تيودور مرشح لتدريب توتنام خلفا لتوماس فرانك
أخر الأخبار
هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب مصطفى محمد.. نانت يواصل الخسارة بالسقوط أمام موناكو ساعة | الكرة الأوروبية
سيشاهد دربي إيطاليا في هدوء.. ميلان يتغلب على بيزا بصعوبة ساعة | الكرة الأوروبية
الصدارة مهددة.. باريس سان جيرمان يخسر من رين بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
طائرة - فوز مثير للأهلي على دجلة في سوبر السيدات.. وخسارة قاسية للزمالك أمام سبورتنج ساعة | كرة طائرة
المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الهلال يؤمن الصدارة أمام أعين كوكا.. وأهلي جدة والاتحاد ينتصران 2 ساعة | سعودي في الجول
كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع إسحاق يعقوب 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523301/هاتريك-نيتو-تشيلسي-يحجز-مقعدا-بثمن-نهائي-كأس-الاتحاد-برباعية-في-هال-سيتي