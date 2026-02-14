في غياب مصطفى محمد.. نانت يواصل الخسارة بالسقوط أمام موناكو

واصل نانت تحقيق نتائجه السلبية بالخسارة من موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وجلس الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ولم يشركه المدرب في اللقاء.

وسجل سيمون أدينجرا (2) ودينيس زكريا أهداف موناكو، بينما أحرز فابيان كينتونزي هدف نانت الوحيد.

وحصل ألكسندر جولوفين لاعب موناكو على بطاقة صفراء في الدقيقة 64 ليعترض ويتحصل على الإنذار الثاني والطرد.

وللمباراة الخامسة على التوالي يخسر نانت في بطولة الدوري الفرنسي.

وسقط نانت أمام نادي باريس ونيس ولوريون وليون وموناكو.

وأحرز موناكو جميع الأهداف في الشوط الأول، إذ افتتح أدينجرا النتيجة في الدقيقة 25 ويعود ليضاعف الفارق بعد 3 دقائق من صناعة جولوفين.

وأنهى زكريا أهداف موناكو في الدقيقة 30 بعجما صنعه له جولوفين أيضا.

وقلص كينتونزي الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من صناعة ديفير ماشادو.

وبهذا الفوز وصل موناكو للنقطة 31 في المركز السابع في بطولة الدوري.

بينما توقف رصيد نانت عند النقطة 14 في المركز الـ 17 أي قبل الأخير.